Narin Güran cinayetinde dosyada müşteki pozisyonunda yer almak isteyen Diyarbakır Barosu'nun talebi onaylandı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından 19 gün sonra ceseti evinin yakınındaki dere yatağında bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor. Başsavcılık devam eden dosya hakkında dikkat çeken bir karar aldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu'nun müşteki taraf olma talebini kabul etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Karar Diyarbakır Barosu tarafından, X hesabından duyuruldu. Baro, daha önce Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın 'ne olursa olsun kim olursa olsun cezalandırılsın' talebi ile vekalet vermesini de hatırlatıp, "Kurumsal olarak müşteki taraf sıfatı ile dosyaya eklenmiş olmamız nedeniyle dosyanın takibi artık bu sıfatla sürdürülecektir" dedi.

"Narin'i yaşatamadık ama Narin için adaleti sağlayacağız" sözleri ile açıklamalarını bitiren Diyarbakır

BARO'NUN PAYLAŞIMI ŞÖYLE OLDU:

Diyarbakır Barosu olarak Narin soruşturmasına daha önce yapmış olduğumuz başvuruda 'aile bireylerin şüpheli konumunda bulunması, toplumda infial yaratan yaşam hak temelli yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, faillerin cezalandırılması, adalet sistemi içerisinde çocukların haklarının korunması için soruşturma sürecinde müşteki sıfatıyla eklenme' talebinde bulunmuştuk.

Talebimiz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün itibariyle kabul edilmiştir.

Dosyada şüpheli sıfatı olmayan Narin'in abisi Baran GÜRAN, faillerin tespiti ve cezalandırılması için hukuki destek talebiyle Baromuza daha önce talepte bulunmuş ise de kurumsal olarak müşteki taraf sıfatı ile dosyaya eklenmiş olmamız nedeniyle dosyanın takibi artık bu sıfatla sürdürülecektir.

Diyarbakır Barosu olarak Narin'in faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Narin'i yaşatamadık ama Narin için adaleti sağlayacağız.

İŞTE O PAYLAŞIM: