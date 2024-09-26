Narin Güran cinayetinde hem yıkadılar hem yıkandılar! Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, yenge Hediye Güran...

21 Ağustos’da Diyarbakır Bağlarbaşı ilçesi Tavşantepe köyünde kaybolan ve 8 Eylül tarihinde evinden 3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz deresinde bir çuvalın içinde üzeri taş ve çalılarla bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Yurdun gündemini derinden sarsan cinayet hakkında soruşma devam ederken, köye girmesi yasaklanan Halk TV muhabiri Ferit Demir, çarpıcı bulgulara ulaştı.

ORTAM SESİNE KARŞI YÜKSEK SESLİ MÜZİK!

Ferit Demir’in yazısında, güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Güran ailesi üyeleri, Jandarma’nın ortam dinlemesi yaptığı bilgisine ulaştığını tespit etmişti. Bunun ardından Güran ailesinin erkeklerin katıldığı en az 7 ayrı aile meclisi toplantısında, konuşulanların ortam dinlemesi sayesinden dışarı sızmaması için yüksek sesli müzik açarak önlem almaya çalıştığını ortaya çıkarmıştı.

TEK TEK DEFALARCA BANYO YAPTILAR

Ulaşılan bilgilere göre, bütün aile üyelerinin, özellikle Hediye Güran, Maşallah Güran ile Yüksel Güran’ın 21 Ağustos günü en az iki kez banyo yaptıkları yine Salim Güran’ın uzun bir süre banyo yaptığı ve aracını kapı önünde yıkadığı tespit edildi.

BÜTÜN HALI, KANEPE ÖRTÜLERİ VE YOLLUKLAR YIKANMIŞ

Güran ailesi üyelerinin, Muhtar Salim Güran’ın birçok kez verdiği talimatlar ile hareket ettiği bilgisine ulaşırken, evdeki hemen hemen tüm eşyaların yıkandığı da ortaya çıktı. Narin’in katledildiği baba evinde birçok halı koltuk örtüsü yolluk ve masa örtüleri ile birlikte, anne Yüksel Güran’ın kıyafetlerinin çamaşır makinesinde yıkandığı yine evdeki halıların en az iki kez yıkandığı belirlendi.

YIKAMA İŞLEMİNİ YENGE HEDİYE GÜRAN ORGANİZE ETTİ

Yıkama işlerini yenge Hediye Güran’ın organize ettiği ve Narin’in cansız bedeninin evden çıkarılması sonrası Salim Güran’ın talimatı ile, yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ile anne Yüksel Güran’ın halıları yıkadıkları ortalıkta bulunan birçok örtüyü de yıkadıkları tespit edildi.

Anne Yüksel Güran'ın, evde bulunan çamaşır makinasına kapasitesinin üzerinde yıkanacak örtü ve kıyafet koyduğu için aşırı yüklenmeden dolayı çamaşır makinasının arızalandığı bunun üzerine yıkanması gereken örtü ve kıyafetlerin Hediye Güran’ın evine götürülerek burada yıkandığı tespit edildi. Özellikle evin giriş kapısında yer alan geniş ara holün ve Narin’in katledildiği odadaki bütün örtülerin yıkandığı belirlendi. Yerlerin de defalarca silindiği çamaşır suyu kullanıldığı belirtiliyor.

AKRABA OLMAYAN GİZLİ BİR TANIK AÇIKLADI

Güvenlik birimleri, olaydan hemen sonra Salim Güran’ın telaşlı bir biçimde davrandığı bilgisine ulaştı. Bu duruma, köyde bulunan ve akraba olmayan bir kişinin de bu duruma şahit olduğu ve olayları uzaktan izleyen bu kişinin güvenlik birimleri ile temasa geçtiği öğrenildi. Ankara’dan, uzman isimlerin Diyarbakır’a gelmesi sonrası, anılan kişinin gizli tanık statüsüne alınarak, hakkında gizli tanık işlemi yapıldığı öğrenildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Devam eden Narin Güran cinayetinde soruşma kapsamında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, baba, abi ve diğer akrabaların da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan babanın da içinde bulunduğu 11 kişi serbest kalırken, anne, amca ve yenge Hediye Güran'ın da oldu 12 kişi tutuklandı.