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Narin Güran cinayetinde 'Katil kim?' düğümünü çözecek gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı... Telefonla aramışlar: "Cinayeti üstlensin!"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.11.2024 11:31
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde "Katil kim? Narin Güran'ı kim neden öldürdü?" soruları henüz yanıt bulmadı. Türkiye'nin yakından takip ettiği dava süreci devam ederken Narin cinayetini çözebilecek yeni bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan ses kayıtlarında Güran ailesinin yakını Hasan Kaya'nın Nevzat Bahtiyar'ın eşine "Nevzat cinayeti üstlensin" teklifini yaptığı ileri sürüldü.

Narin Güran cinayetinde 'Katil kim?' düğümünü çözecek gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı... Telefonla aramışlar: "Cinayeti üstlensin!"

Narin Güran cinayetinde 'Katil kim?' sorusunun yanıtı henüz bulunamadı. Türkiye, Tavşantepe Köyü’nde kaybolduktan 19 sonra Eğertutmaz Deresi’ne gömülü vaziyette bir çuval içerisinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran davasında çıkacak sonuca kilitlendi.

4 KİŞİ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada verilen ara kararda söz konusu davanın 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

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YENİ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

HaberTürk'te yer alan habere göre; Narin Güran cinayetine ilişkin davanın seyrini etkileyebilecek yeni bir gelişme meydana geldi. Olayda cinayetin örtbas edildiğine dair yeni ses kayıtları açığa çıkarken bu ses kayıtları kapsamında soruşturma başlatıldı.

GÜRAN AİLESİNİN YAKINI NEVZAT BAHTİYAR'IN EŞİNİ ARAMIŞ

Ortaya çıkan ses kayıtlarında yaşanan konuşmaların, Güran ailesinin yakını Hasan Kaya ile Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar arasında geçtiğini kaydedilirken Kaya'nın aracı yapıldığı ve Gazal Bahtiyar'ın eşi Nevzat ile konuşmasının istendiği ifade edildi.

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Söz konusu kayıtlarda, Kaya'nın Gazal Bahtiyar'a, "Ben yaptım deseydi, evlerini getirmelerine izin verirdik" ifadelerini kaydettiği iletildi.

"NEVZAT DESEYDİ 'BEN YAPTIM' DİYE”

İkili arasındaki konuşmanın detayları şu şekilde:

Hasan Kaya: Bugün oraya gittim. Dediler ki; zaten Nevzat yapmış.

Gazal Bahtiyar: Sen deseydin ki; Nevzat'a kurban olun. Bir de Nevzat mı yapmış diyorlar?

Hasan Kaya: Nevzat deseydi 'Ben yaptım' evlerini getirmelerine izin verirdik. Evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyle. "Ben onlara öyle bir şey diyemem" dedim; zaten evleri var köyde.

narın guran

"YANİ 'ÖYLE NEVZAT BU MESELEYİ ÜZERİNE ALSIN'"

Gazal Bahtiyar: Deseydin enayi mi var karşınızda? O yapacak sonra suçu onun üstüne atacak. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Beş altı çocuğumu kurban ederim. Dünya malına mı tamah edeceğim. Nevzat'ın zaten evini yıktılar. Nevzat'ın evine ateşler saldılar. Kızlarını yaktılar, evine ateşler attılar.

Hasan Kaya: Ben dedim ki; 'Çocukları bana söyledi. Arabamızın devrini versinler' Mehmet söyledi. Bana 'Tamam' dediler arabanın devri zamanı gelince devrini veririz dediler.

Gazal Bahtiyar: Yani 'Öyle Nevzat bu meseleyi üzerine alsın'

Hasan Kaya: Vallahi öyle söyledi

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, konuya ilişkin 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı ve şahısların ifadelerinin alındığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran
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