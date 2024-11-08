Narin Güran cinayetinde o iddia gündem olmuştu! Ali Rıza Güran mahkemede bu yanıtı verdi: Aslı astarı yok

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında 2'inci gün tanıkların dinlenmesine devam edildi.

"BEN ÖLDÜRMEDİM Kİ KABUL EDEYİM"

Dün başlayan ilk duruşma, bugün de devam etti. Duruşmada Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi Vecdi Bahtiyar tanık olarak dinlendi.

Vecdi Bahtiyar, Nevzat Bahtiyar’a suçunu itiraf etmesi karşılığında yardım talebinde bulunulduğunu belirterek, "Ali Rıza Güran, Hasan Kaya ile konuşmuş, 'Nevzat kızı öldürmüş, herkes biliyor, suçunu itiraf etsin, suçu üstlensin. Biz de evinizi köye getireceğiz, maddi- manevi size yardım edeceğiz' dedi. Ben de gidip Nevzat’a görüşte söyledim, o da ‘Ben öldürmedim ki kabul edeyim’ dedi. Narin kaybolduğunda, şehir dışındaydım, İlk başta karım söyledi. Sonra da Salim Güran’ı aradım. Birkaç saniye arayıp, ‘Herhangi bir iz bulundu mu, ne durumdasınız?’ dedim. Salim'e ‘İnşallah kızı bulursunuz’ dedim. 23 Ağustos’tan sonra aramadım. O gün Nevzat’ı, beraber arabasıyla işe gidiyoruz diye aradım" dedi.

ERHAN GÜRAN: "BULUNSUN DİYE TOPLANTILAR YAPILDI"

Daha sonra Narin Güran’ın amcası Erhan Güran tanık olarak dinlendi. Narin Güran’ı arama çalışmaları sırasında çıkan yangınların sorulduğu Erhan Güran, "Amcamın bahçesindeydi, çocuklar yeşil dallarla söndürdü. O sırada bahçeden dışarı taşınca, müdahale edemedik. Narin kaybolduktan sonra 4 Eylül’de, evimin etrafında herkes taktığı için ben de güvenlik amaçlı kamera taktım. İlk köylüler taktı. Ceset bulunmadan kamerayı taktık, korktuğumuz için" dedi.

"Narin’in ölümü konusunda ‘kimse konuşmasın’ diye toplantılar yaptınız mı?" sorusuna da, "Hayır, kim bir şey biliyorsa söylesin, bulunsun diye toplantılar yapıldı. Bir iki sefer kameraların önünde yaptık. Bir kere okulda yaptık, ondan sonra yapmadık. Nevzat yakalandıktan sonra Vecdi aradı, ‘Kimsin’ dedim, Nevzat’ın kardeşiyim. Bil ki bizim sizinle bir sorunumuz yok’ dedi. Ben de ‘Kimse seni tehdit etti mi’ dedim, ‘Hayır’ dedi. O zaman ‘Git, Allah rızası için jandarmaya söyle’ dedim" diye konuştu.

"ALİ RIZA GÜRAN’IN EVİNDE TOPLANTI YAPILDI"

Erhan Güran’dan sonra ifadesi alınan Barış Güran ise yapılan toplantıları anlatarak, "JASAT’çılar, herkese ‘Aile içinde olmuş’ diye diye, Ali Rıza Güran’ın evinde bir toplantı yapıldı. Orada kim ne biliyorsa söylesin diye toplantı yaptık. Salim ağabeyim, sürekli askerlerle birlikte olduğu için yoktu. Kadınların kavgasına şahit olmadım" dedi.

ALİ RIZA GÜRAN: "BU İŞİN ASLI ASTARI YOK"

İfadesi alınan tanıklardan Ali Rıza Güran, "Vecdi Bahtiyar’a siz, ‘Nevzat'la konuş, cinayeti kabul etsin, ev ve araba verelim, evini köye getirelim’ dediniz mi?" sorusuna, "Bu işin aslı astarı yok. Tamamen yalandır. Biz onlara iyilikten başka ne yaptık? Köyde arama faaliyetleri sırasında Salim jandarmanın yanındaydı. Nevzat Bahtiyar bile, bir gün benim toplantının içinde ‘Hacı ağabey, Allah hakkımızı bırakmasın’ dedi. Ben toplantı yaptığım zaman da askerlerle iş birliği içinde yaptım. Aile dışında bir kez Nevzat, bir kez de Tahir Kaya ve Şerif Kaya katıldı. Nevzat’la camide hep beraber oturduk. En son ona sordum. ‘Senin bir şeyhin vardı, herkes geldi, o neden gelmedi?’ dedim. O da ‘Herkes İstanbul'a gitmiş, o tek kalmış’ dedi. Ali Rıza Güran, ifadesinin devamında, 'Nevzat’ın söylediği gibi, gidip Arif’in evinden almışsa, ailem öldürmüş. Ancak rampadan çıkmadıysa, o öldürmüştür. Nevzat, evinin önünde kızı parayla 20 TL’ler vererek kandırmış. İddiamız bu. Kamera görüntüsü çıksın, böyle değilse başımın üstüne her şey" diye konuştu.

Daha sonra Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Rojin Güran, Rezzan Güran ve Nesrin Güran dinlendi. Rojin Güran, ifade işlemlerinin ardından babası Salim Güran’a bakarak, "Baba sen benim canımsın, ben seninle gurur duyuyorum" dedi.

Ardından Mahkeme Başkanı, duruşmayı savunma makamının tanıklarının dinlenmesi için yarın sabah saat 10.00’a erteledi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır