HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Narin Güran cinayetinde son dakika! Kamera kayıtları tespit edildi, Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Milletin vicdanı rahatlayacak

Narin Güran cinayetinde son dakika! Kamera kayıtları tespit edildi, Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Milletin vicdanı rahatlayacak

23.09.2024 11:40
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yağmur sonrası ortaya çıkan çivi ve vidalar araçların başına dert oldu

Yağmur sonrası ortaya çıkan çivi ve vidalar araçların başına dert oldu

Yozgat’ta badem üreticisi yüksek verimi halay çekerek kutladı

Yozgat’ta badem üreticisi yüksek verimi halay çekerek kutladı

Fatih'te 250 bin dolarlık hırsızlık; sahte kaza planını güvenlik kameraları ortaya çıkardı

Fatih'te 250 bin dolarlık hırsızlık; sahte kaza planını güvenlik kameraları ortaya çıkardı

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.09.2024 11:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da cani bir şekilde boğularak öldürülen Narin Güran cinayetinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Narin cinayeti hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamera kayıtlarının ele geçirildiğini ve incelendiğini duyurdu. Katillerin mutlaka yakalanıp yargı önüne çıkarılacağını belirten Bakan Tunç, kamuoyuna yansımayan bilgilerin olduğunu da açıkladı.

8 yaşındaki minik Narin'i kim öldürdü? Türkiye bu sorunun yanıtına kilitlenmişken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama geldi. Soruşturmanın gizliliğinden dolayı kamuoyuna yansımayan bilgilerin olduğunu belirten Tunç'un açıklamasında en dikkat çeken yer ise kamera kayıtları oldu. İncelenen kayıtların TUBİTAK'a gönderildiği belirtildi. Bakan Tunç ayrıca katillerin mutlaka yakalanacağını vurguladı.

373128_DIYARBAKIRIN-BAGLAR-ILCESINDE-21-AGUSTO

Bakan Tunç'un gazetecilere yaptığı açıklama şu şekilde;

Geriye dönük HTS kayıtları inceleniyor. Soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı. Baz istasyonu tespitleri devam ediyor, tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi! Hem ses hem de görüntü anlamında çalışma yapılıyor.

NARST

"MİLLETİN VİCDANI RAHATLAYACAK"

Burada özellikle hem elde edilen DNA tespitleri diğer verilen kriminal incelemelerde ortaya çıkılan hususlar doğrultusunda kamuoyuna yansımayan bilgiler de var. Burada Narin kızımızın katilleri soruşturma kapsamında mutlaka tespit edilecek, yargı karşısına çıkarılacak. Milletin vicdanı rahatlayacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Narin cinayetinde ‘iki delil’ detayı! 'Amca Salim neden Enes'i korusun?'

Narin cinayetinde ‘iki delil’ detayı! 'Amca Salim neden Enes'i korusun?'

Mourinho'dan derbi sonrası neşter! İşte yeni Fenerbahçe...

Mourinho'dan derbi sonrası neşter! İşte yeni Fenerbahçe...

SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

'Kamera kayıtları var' Adalet Bakanı'ndan Narin Güran açıklaması: Milletin vicdanı rahatlayacak

'Kamera kayıtları var' Adalet Bakanı'ndan Narin Güran açıklaması: Milletin vicdanı rahatlayacak

Konut kredisinde faiz indirimi yapınca sektör hareketlendi!

Konut kredisinde faiz indirimi yapınca sektör hareketlendi!

Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı

Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.