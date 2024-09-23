Narin Güran cinayetinde son dakika! Kamera kayıtları tespit edildi, Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Milletin vicdanı rahatlayacak

8 yaşındaki minik Narin'i kim öldürdü? Türkiye bu sorunun yanıtına kilitlenmişken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama geldi. Soruşturmanın gizliliğinden dolayı kamuoyuna yansımayan bilgilerin olduğunu belirten Tunç'un açıklamasında en dikkat çeken yer ise kamera kayıtları oldu. İncelenen kayıtların TUBİTAK'a gönderildiği belirtildi. Bakan Tunç ayrıca katillerin mutlaka yakalanacağını vurguladı.

Bakan Tunç'un gazetecilere yaptığı açıklama şu şekilde;

Geriye dönük HTS kayıtları inceleniyor. Soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı. Baz istasyonu tespitleri devam ediyor, tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi! Hem ses hem de görüntü anlamında çalışma yapılıyor.

"MİLLETİN VİCDANI RAHATLAYACAK"

Burada özellikle hem elde edilen DNA tespitleri diğer verilen kriminal incelemelerde ortaya çıkılan hususlar doğrultusunda kamuoyuna yansımayan bilgiler de var. Burada Narin kızımızın katilleri soruşturma kapsamında mutlaka tespit edilecek, yargı karşısına çıkarılacak. Milletin vicdanı rahatlayacak.