Narin Güran cinayetinde son durum! İlk duruşmaya 'yasak aşk' iddiası damga vurdu, Mahkeme Başkanı o çelişkiye dikkat çekti

8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos günü Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursundan dönerken kayboldu. Narin için seferber olan ekipler arama çalışmalarının 19. gününde talihsiz kızın cesedini, dere kenarındaki bir çuvalın içerisinde buldu. Nevzat Bahtiyar'ın itirafçı olduğu soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'ın da aralarında olduğu aile bireyleri tutuklandı. Tüm Türkiye "Narin'i kim, neden öldürdü? Narin'in katili kim?" sorularının yanıtını merak ederken, şüpheliler dün ilk kez hakim karşısına çıtı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ortaya attığı 'yasak aşk' iddiası duruşmaya damga vururken, Mahkeme Başkanı'nın dikkat çektiği çelişkiler gündem oldu.

Öte yandan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması, bugün de devam ediyor.

İşte duruşmanın ilk günüyle ilgili detaylar...

Narin cinayetini bütün yönleriyle aydınlatacak duruşmanın ilk günü tamamlandı.

AİLE AVUKAT ORDUSUYLA GELDİ

Duruşmada Salim Güran solda önde, arkasında sırayla da Yüksel Güran ve Enes Güran oturdu. Nevzat Bahtiyar ise salonun sağ taraftaki kendisi için ayrılan yere oturdu.

Mahkemeye Güran ailesi ile yakınları, Yüksel ve Enes Güran'ın 8 avukatı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da 1'er avukatı katıldı. Baba Arif Güran'da duruşma öncesi salonda yerini aldı.

Diyarbakır Barosu'ndan 30 avukat ve Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Abdülkadir Güleç ile önceki başkan Avukat Nahit Eren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri ile milletvekilleri de salondaydı.

'GÜLBEN ERGEN' KRİZİ

İlginin yoğun olduğu davada, salon doldu taştı. Bazı avukatlar içeriye giremezken şarkıcı Gülben Ergen’in alınması tepkilere sebep oldu.

BABA GÜRAN FENALAŞTI, SALONDAN ÇIKARILDI

Narin'in babası Arif Güran, fenalaşınca salondan çıkarıldı. Baba, sanıklara "Nasıl kıydınız?" diye bağırdı.

Nevzat Bahtiyar, sanık kürsüsüne çağrıldı. Evli ve okur yazar olduğunu söyleyen Bahtiyar, aylık kazancının 60 bin lira olduğunu belirtti.

MESAJLARI NEDEN SİLDİĞİNİ ANLATTI!

Savunmasını yapan baş şüpheli amca Salim Güran “Olay günü sabah erkenden tarlaya gittim, 10-11 gibi eve geldim. Çocuklarla birlikte kıyafet almak için il merkezine gittik. Döndükten sonra yine tarlaya geçtim, 18.00’a kadar çalıştım. Nevzat’ın arabayla geçtiğini gördüm. 18:30 gibi kızım aradı, Narin’in kaybolduğunu söyledi” ifadelerini kullandı. Amca Güran kendisine yöneltilen soruları ise şöyle cevapladı:

Hâkim: Telefonuna neden ses kaydı programı indirdin?

S. Güran: Toplantı için, bende unutkanlık var.

Hâkim: Narin’in kaybolduğu günün gecesinde niye sildin?

S. Güran: Ben silmedim.

Hâkim: Sen çok zekisin, bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin. O programı devre dışı bırakman çok şüpheli bir hareket. Peki, WhatsApp konuşmalarını niye temizledin?

S. Güran: Kardeşimin 380 keleş mermisi ele geçirildi. Onu konuşuyorduk. Bu yüzden mesajları sildim.

Hâkim: Tanıkları yönlendirme yaptın mı?

S. Güran: Hayır.

Hâkim: Narin’i kim öldürdü?

S. Güran: Bilmiyorum. Kimseyle husumetimiz yok.

Hâkim: HTS analiz raporuna göre sen 15:25’te Arif Güran’ın evindesin. Oysa tarlada olduğunu söylemiştin.

S. Güran: Ben o sırada evdeydim.

Hâkim: 15:38’de Nevzat ile konuşmuşsun.

S. Güran: Hatırlamıyorum.

Hâkim: Narin’in DNA’sı, saçı arabanızda nasıl çıktı?

S. Güran: Aracın kapısı bozuk, herkesin çocuğu biniyor.

ANNE 'İFTİRA' DEDİ!

Anne Yüksel Güran da şunları söyledi:

Hâkim: Narin’i sen mi öldürdün?

Y. Güran: Hayır.

Hâkim: Salim veya Enes yapmış olabilir mi?”

Y. Güran: Hayır.

Hâkim: Nevzat mı öldürdü?

Y. Güran: Her şey ortada.

Hâkim: Salim ile ilişkiniz var mı?

Y. Güran: Nevzat iftira atıyor.

Hâkim: Telefonundaki mesajları niye sildin?

Y. Güran: Ben silmedim

Hâkim: Narin’i en son ne zaman gördün?

Y. Güran: Kur’ân kursuna gittikten sonra bir daha hiç görmedim.

İTİRAFÇI KONUŞTU, BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; savunmasını yapan Nevzat Bahtiyar “Salim Güran bana ‘Gel, seninle işim var’ dedi... Cezaevindeyken kimse bana para teklifinde bulunmadı. Arif Güran’ın evine girdiğimde Narin’in cansız bedeni vardı. Salim Güran ‘Yüksel (anne Güran) ile birlikte olduğumuzu Narin gördüğü için onu öldürdüm. Bu cesedi kaybedeceksin. Götürüp bir yere at’ dedi. Cesedi parçalamamı, dere kenarına götürmemi, Salim söyledi. Bana ‘Silahla senin ve oğlun Muhammet’in kafana sıkarım’ deyince cesedi götürdüm. Narin’e baktım, ağzından köpük çıktı. Yüksel, Narin’i araca götürdüğümde yukarıda ağlıyordu. Bu sözler sonrası baba Arif Güran gözyaşlarına boğuldu. Feryat eden Güran, sakinleşmesi için salondan çıkarıldı.

Ardından geri dönen baba Güran “Bu olayda herkesten, gölgemden bile şüphelendim. Bana, ‘Kızın bende’ diye yalan mesaj atanlar dâhi vardı. Eğer bir insan kızımı saklayıp yanımda oturuyorsa ben o insandan her şeyi beklerim” şeklinde konuştu.

KOLUNU NASIL ISIRDIĞINI CANLANDIRDI

Nevzat Bahtiyar’dan sonra savunma yapan ağabey Enes Güran “Salim Güran’ın öldürme ihtimalini bilmiyorum. Nevzat’ın araç satışından sonra kinlenip plan yaptığını düşünüyorum” diye konuştu. Soruları cevaplayan Enes Güran, kolunu nasıl ısırdığını canlandırarak gösterdi. Mahkeme başkanının “Salim öldürse, Nevzat bunu kaybet dese” şeklindeki sorusuna cevap veren Enes Güran “Nevzat bunu yapmaz” cevabını verdi.

MAHKEME BAŞKANI ÇELİŞKİLERE DİKKATİ ÇEKTİ

Mahkeme Başkanı, ilk defa ceset gördüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar’a “İlk defa ceset görüyorum diyorsun ama cesedi dereye gömdükten sonra soğukkanlılıkla baldızının evine peynir almaya gitmişsin” diyerek çelişkiye dikkati çekti.

'ANNESİ, NARİN’E DEĞİL OĞLU ENES’E AĞLIYORDU'

Bahtiyar, diğer sorular üzerine de “Salim Güran cesedi parçalamamı istedi ama vicdanım el vermedi. Büyük ihtimalle Narin’i boğarak öldürdüler. Anne Yüksel Güran, Narin’in ölümünden sonra oğlu Enes’i kurtarmak için ağlıyordu” dedi.

Hâkim, zamanlamada tutarsızlık olduğunu belirterek “15.08’de sen Salim ile buluşuyorsun. 15.15’te Narin geliyor. 15.08’de senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor” diyerek çelişkiyi sordu.

Ancak Bahtiyar “Salim bana ‘Dereye parça parça at’ dedi” diye konuştu.

Bahtiyar “Narin’i sen mi boğdun?” sorusuna “Hayır, Narin’i ben boğmadım, Salim boğdu” cevabını verdi.

Avukatın “Nereden biliyorsunuz?” sorusunu sanık, “Kendisi (Salim) söyledi” şeklinde cevapladı.