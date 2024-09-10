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  4. Narin Güran cinayetinde tutuklu itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi ortaya çıktı! "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin"

Narin Güran cinayetinde tutuklu itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi ortaya çıktı! "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin"

10.09.2024 23:19
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Narin soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar, sulh ceza hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar ifadesinde, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Narin Güran cinayetinde tutuklu itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi ortaya çıktı! "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin"

Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanan Nevzat Bahtiyar (48) sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, amca Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği iddiasında bulundu.

"ARİF'İN KIZINI ÖLDÜRDÜM, SEN DE BU CESEDİ ALIP YOK EDECEKSİN"

Nevzat B, olayla ilgili şunları anlattı:

"Narin'in cesedini derenin kenarına bıraktığım zaman üzerine bir taş koyduğumu hatırlıyorum. Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim'in bana dediği 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm.' şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum."

"İKAMETİMDE NARİN'İN CESEDİNİ TEK BAŞIMA ÇUVALIN İÇİNE YERLEŞTİRDİM"

Olay günü muhtar Salim Güran ile Narin'in cesedini kendi aracına yerleştirdiklerini belirten şüpheli, "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim." ifadesini kullandı.

Narin'i arama çalışmaları sırasında Salim Güran'ın tedirgin olduğunu fark ettiğini anlatan Nevzat B, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ona benzer bir tedirginliği başka birinde gördüğümü hatırlamıyorum. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler. Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım."

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararında, Nevzat B'nin diğer şüpheli Salim Güran'ın kendisine teslim ettiği Narin Güran'a ait cesedi çuvala koyarak dere kenarına gömdüğüne dair ikrarda bulunduğu ifade edilerek, "Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı" belirtildi.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın henüz tamamlanmamış oluşu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, Anayasanın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nin 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu müsnet suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, müsnet suçun CMK 100/3. maddesinde belirtilen katalog suçlardan oluşu, verilmesi beklenen cezaya göre şüphelinin kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel bulunması, tutuklama tedbirinin ölçülü olması ve bu safhada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından şüphelinin CMK 100 ve devamı maddeleri gereğince tutuklanmasına karar verilmiştir."

Salim Güran ve Nevzat B'nin tutuklandığı soruşturma kapsamında 23 şüphelinin işlemleri sürüyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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