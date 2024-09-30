Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Evdeki eşyalar ve halılar da incelemeye alındı

21 Ağustos'ta kaybolan ardından evinin 1 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'in hala neden ve kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmadı. Tavşantepe Köyü sakinleri ve 12 tutuklu sanık, cinayete ilişkin suskunluğunu korurken, güvenlik kamerası kayıtlarından silinen 8 gün gündeme geldi.

KAMERA KAYITLARINDA KAYIP VAR

TV100'de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında, amca Salim Güran ve Hüseyin Güran’ın evlerinde bulunan güvenlik kameralarındaki görüntüler alınmıştı. Narin'in amcalarından birinin kamera kayıtlarında 8 günlük boşluk olduğu tespit edildi.

Kayıp görüntüler arasında Narin'in cesedinim bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtlar da var. TÜBİTAK'a gönderilen harddiskteki görüntülerin geri getirilmesi Narin'in bulunduğu gün ve öncesinde evde neler yaşandığına dair ipuçları verecek.



EVDEKİ HALILAR İNCELENMEYE ALINDI

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise son ifadesinde, Narin'in cesedini, Arif Güran'ın evinin bir odasından, amca Salim Güran'ın çağırmasıyla aldığını söylemişti. Narin'in evinde bulunan halılar incelenmek üzere alındı.



Halılarda, Narin'in salya veya olayla bağlantılı olabilecek bir DNA bulgusu ile amca Salim Güran'ın izleri aranacak.

Öte yandan, askeri üs bölgesine ait kamerada, iki kişinin dere bölgesinde olduğu tespit edilmişti, bu iki kişinin kim oldukları, tesadüfen mi yoksa olayla bağlantısı olup olmadığı da araştırma aşamasında.