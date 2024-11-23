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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme; iki kıl örneği daha bulundu! Kusmuk izleri...

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.11.2024 23:55
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Türkiye gündeminin yakında takip ettiği 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Narin'in, boğulma sonucu meydana gelen kusmuk izleri, çuvalda çıkan eşyası ve kıyafetine bulaştığı ortaya çıktı. Ayrıca Narin'in atlet ve şortunda kök hücresi olmayan iki kıl örneği daha bulundu. Daha önce Narin'ın sol avucunda bir saç teli ve kök hücresi bulunan kıl örneklerinin de bulunduğu öğrenilmişti.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme; iki kıl örneği daha bulundu! Kusmuk izleri...

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile birlikte Narin'in cesedini taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar, 7 Kasım Perşembe günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Davanın bir sonraki duruşması 26 Aralık'a ertelenirken, Narin'in kim ya da kimler tarafından öldürülüğü henüz netlik kazanmadı.

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YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Tüm Türkiye Narin'in neden öldürüldüğünü merak ederken, olayla ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Narin’le ilgili hazırlanan detaylı Adli Tıp Raporunda yeni bilgiler ortaya çıktı.

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KUSMUK İZLERİ ORALARDA ARANDI

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 15 sayfalık raporda, Narin’in ölümü ‘Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı’ denildi. Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Narin’in kusmuk izleri, ahırda, evde, amca Salim Güran’ın ve Nevzat Bahtiyar’ın kullandığı araçlarda arandı.

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KUSMUK İZLERİ ÇUVAL'DA ÇIKTI

Salim Güran’ın aracının ön şoför koltuğunda ve arka sağ kapı içinde Narin’e ait DNA bulundu. Ancak ön koltukta bulunan izlerin ne izi olduğu bilinmiyor. Merak edilen kusmuk izleri Narin’in cansız bedeninin konulduğu çuvalda ortaya çıktı.

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NUMARALANDIRILARAK İNCELENDİ

Hazırlanan Adli Tıp raporu detaylarında, çuvalda cansız beden ve içinde bulunan tüm eşyalar tek tek numaralandırılarak incelendiği belirtiliyor. İncelenen eşyalar içinde Narin’in beslenme çantası üzerinde alınan sürüntü örneğinin kusmuk izi olduğu belirtildi. Ayrıca Narin’in atletinin ön yüz ortasında alınan sürüntü örneğinin de kusmuk olduğu yazılıyor. Raporda açılan çuvalda beslenme çantasının Narin’in baş sağ tarafında bulunduğu ve iplerinin düzgün kesildiği de ifade edildi.

BULUNAN 2 KIL ÖRNEĞİ DNA ANALİZİNE CEVAP VERMEDİ

Yapılan incelemelerde, Narin’in sol elindeki avuç içinde bir uzun saç ve bir miktar kök hücresi kıl örnekleri bulunduğu öğrenilmişti. Hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunun detaylarında da ayrıca Narin’in üzerindeki kıyafetlerde kök hücresi olmayan iki kıl örneği daha bulunduğu ortaya çıktı. Bulunan kıllardan biri Narin’in atletinde diğeri ise şort üzerinden çıktığı raporda belirtildi. Bu iki kıl örneği de DNA analizine cevap vermediği yazıldı.

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Diyarbakır Narin Güran
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