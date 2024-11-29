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  4. Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! Aradı taradı ancak bulamadı... Dizlerine vurup kendini yere attı

Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! Aradı taradı ancak bulamadı... Dizlerine vurup kendini yere attı

29.11.2024 14:30
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.11.2024 14:30
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Tüm Türkiye Narin Güran cinayetinin sır perdesinin aralanmasını beklerken her geçen gün başka bir olay gün yüzüne çıkıyor. Diyarbakır'da kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davası devam ederken, şimdi de okulun güvenlik kamerasındaki görüntüler ortaya çıktı. O görüntüde iki kişi, kaybolduğu gün okul çevresinde Narin'i arıyor, bulamayınca ise kendini yere atıyor. İşte o anlar...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

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4 SANIK AYNI EVDE

İddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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BİR SONRAKİ DURUŞMA 26 ARALIK'TA

Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

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KENDİNİ YERE ATTI

Köylülerin ve ailesinin 21 Ağustos’ta Narin’i aramaya başladığı saatlerde, okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de dava dosyasına girdi.

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Görüntülerde, saat 20.02’den itibaren okul civarında bir kalabalık oluştuğu, kalabalık dağıldıktan sonra okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek saat 20.37’de kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki 2 erkek çocuktan birinin Narin bulunamadığı için iki elini dizine vurarak, kendini yere attığı görülüyor. Bir süre sonra diğer çocuk, onu kolundan tutup kaldırdıktan sonra, beraber caminin olduğu yöne doğru gidiyorlar. Ardından saat 21.00 sıralarında kalabalığının büyüdüğü görülüyor.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır okul görüntü Narin Güran
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