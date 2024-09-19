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Narin Güran cinayetinde yeni iddia! "Aile ısrarla Narin'in öldüğünü gizledi"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.09.2024 18:23
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Diyarbakır, Bağlar’ın Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ediyor. Cinayet ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Güvenlik görevlisi Narin'in öldüğünü ailenin en başından beri bildiğini iddia etti. Görevli, "Biz Narin'i ararken onlar öldüğünü biliyordu. Çünkü Narin'in evinin önünde toplanan kadınlar Yasin okuyordu" ifadelerini kullandı.

Narin Güran cinayetinde yeni iddia! "Aile ısrarla Narin'in öldüğünü gizledi"

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın başına gelenler Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı. Minik Narin'in cesedi, tam 19 gün sonra köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Cinayetle ilgili soruşturmada 12 kişi tutuklandı. Ancak hala verilen ifadeler çelişkili. Narin'i ölüme götüren olayın arkasında tüm köyün sakladığı büyük bir sırrın olma ihtimalini de giderek artırıyor. Otopsi raporundan sızan bilgiler ise Narin'in boğularak öldürüldüğünü gösteriyor.

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DW Türkçe'den Felat Bozaslan'ın aktardığına göre, Diyarbakır'a yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Tavşantepe Köyü'nde şu anda hareketliliğin olduğu tek yer Narin'in mezarının başı. Narin'in mezarının çevresi oyuncak, okul çantası, okul önlüğü gibi eşyalarla dolu.

Cinayetin kritik noktası ise Narin'in ailesine ait evin ahırı. Soruşturma ekipleri cinayetin burada işlendiğini tahmin ediyor. Söz konusu yer Jandarma ekipleri tarafından hala büyük bir titizlikle korunuyor.

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Gazeteci Felat Bozaslan ayrıca soruşturma ekibinde yer alan üst düzey bir güvenlik görevlisi ile yaptığı görüşmedeki önemli detayları yazdı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Narin'in kaybolduğu ihbarı üzerine köye giden jandarma ekipleri en başından beri Narin'in ailesinden şüphelendi. Görevli bu nedenle, gözaltına alınanlara can güvenliğinin korunacağı garantisi verilerek tanık koruma programının teklif edildiğini söyledi. Ancak köyde kimse bu teklifi kabul etmedi.

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"BİZ NARİN'İ ARARKEN ONLAR ÖLDÜĞÜNÜ BİLİYORDU"

Üst düzey güvenlik görevlisinin bir başka iddiası ise Narin'in öldürüldüğünün köydeki herkes tarafından başından beri bilindiği. Söz konusu görevli bu konuyla alakalı da şunları söyledi: "Biz Narin'i ararken onlar öldüğünü biliyordu. Aile bunu ısrarla gizledi. Narin'in artık yaşamadığını biz cesede ulaşmadan anladık. Çünkü Narin'in evinin önünde toplanan kadınlar Yasin okuyordu."

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Diyarbakır Bağlar
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