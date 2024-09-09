Narin Güran cinayetini çözecek itiraf! İkinci araba detayı ilk kez ortaya çıktı... Adım adım her şeyi anlattı: "Vücudunda da kızarıklıklar vardı"

Narin Güran'ün ölümüyle ilgili itirafçı olan şahsın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun ulaştığı bilgilere göre cinayet sonrası küçük Narin'in nasıl saklandığı netleşmiş oldu. İtirafçı verdiği ifadede tutuklu sanık amcanın kendisine çuvalla cesedi getirdiğini ve kendisine 200 bin TL para teklif ettiğini söyledi.

"İçinde bir insan olduğunu gördüm ve şaşırdım" diyen itirafçı 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenini nasıl sakladığını adım adım anlattı.

KAHREDEN SÖZLER: "VÜCUDUNDA DA KIZARIKLIKLAR VARDI"

Yolda giderken pişman olduğunu savunan itirafçı, "Battaniye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisinde birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah şort vardı. Vücudunda da kızarıklıklar vardı." dedi.

İKİNCİ ARAÇ DETAYI İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan jandarmanın incelemelerde bulunduğu amcanın aracından hari.ç başka bir aracın da cinayetin örtbas edilmesi için kullanıldığı ortaya çıktı.

İşte Narin soruşturmasında itirafçı olan adamın anlattıkları;

"BATTANİYEYİ GÖSTERİP 'YOK EDECEKSİN' DEDİ"

"Muhtarın eviyle çok yakın oturuyorduk. Muhtarın (Narin'in Amcası) yoldan geldiğini gördüm. Sular sık sık kesilirdi onunla ilgili bir şey söyleyecek sandım. Muhtar aracından indi benim yanıma geldi. Daha sonra arabasına gittik ve ön koltuğunda bulunan battaniye içinde bir şeyi göstererek bunu yok edeceksin dedi.

"200 BİN LİRA PARA TEKLİF ETTİ"

İçinde bir insan olduğunu gördüm ve şaşırdım. Salim Gülhan (Muhtar) bana hitaben aileni iyi düşün sana 200 bin liradan fazla para veririm dedi.

Bu süreçte de etrafımızda kimse yoktu. Sonra bana aracında torba var mı? Dedi. Ben de aracın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salime verdim.

Battaniye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisinde birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah şort vardı. Vücudunda da kızarıklıklar vardı.

"ELİYLE ORAYA İŞARET ETTİ"

Daha sonra çuvalın ağzına orada bağlamadan Aracımın arka koltuğuna ayak paspasının olduğu yere koydum. Dereye doğru götür diyerek bana eliyle oraya işaret etti. Direkt olarak mezarlığın yanından giderek villalar mevkiine doğru gittim. Yolda giderken pişmanlık duydum. Ancak aldığım şeyden de kurtulmam gerektiğini düşündüm derenin yanındaki yoldan aşağı inerek uygun bir yere baktım aracımı derenin kenarında durdurdum.

"AYAĞININ KESİK OLUP OLMADIĞINI HATIRLAMIYORUM"

Çuvalı aracımdan alarak elime aldım. Çocuğun tüm vücudu Çuvala sığmıştı. Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum. Çünkü çok telaşlıydım.

Biraz su olan alan vardı. Bu alana çuvalı bıraktım. Çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilo civarındaydı.

Yanında da birer taş vardı üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı zaten. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim aynı yoldan çıktım. Oradan ayrıldım."