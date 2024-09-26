Narin Güran cinayetinin bir numaralı ismi... Amca Salim Güran ile ilgili yeni karar

Diyarbakır'da kaybolan küçük Narin Güran'ın kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunmuştu. Narin'in cansız bedeni günler sonra bir derede çuval içerisinden çıkmıştı. Kan donduran olayda soruşturma devam ederken Narin'in amcası, annesi ve abisi tutuklandı. Baba Arif Güran ifadesinin ardından serbest kalmıştı.

AMCA İLE İLGİLİ YENİ KARAR

Narin olayında Narin'i kimin neden öldürdüğü halen bilinmezken yeni gelişmeler yaşanıyor. Buna göre amca Salim Güran yüksek güvenlikli izole hücreye alındı. Ayırca, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve diğer tutuklu isimler de tekli hücrelerde bulunuyor.

TV100 muhabiri Canan Altıntaş aktardığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi:

"Salim Güran T tipi cezaevinde tekli hücredeydi ama dün gece itibariyle yine aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli izole hücreye bırakıldı. Bu hücrede televizyon yok ve akrabaları ile görüş yok. Soruşturmaya tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek.

Tutuklu olan isimler anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve diğer tutuklu isimler de tekli hücrelerdeler ve birbirleriyle görüşmeleri, akrabaları ile görüşmeleri de yasak."