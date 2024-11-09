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Narin Güran davasında dikkat çeken sözler! "Yeni failler çıkacak, Nevzat Bahtiyar geldiği yönden gitmiş olsa..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.11.2024 19:01
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Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada söz alan eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Öldürmeye iştirak anlamında yeni faillerin çıkacağı kanaatindeyim" dedi. Eren açıklamasının devamında "Nevzat Bahtiyar, geldiği yönden gitmiş olsa, tespit edilemeyecekti, o okulun tesadüfi kamerası olmasaydı" diye konuştu.

Narin Güran davasında dikkat çeken sözler! "Yeni failler çıkacak, Nevzat Bahtiyar geldiği yönden gitmiş olsa..."

Narin Güran'ın kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunmuştu. Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması başladı. Duruşmanın 3 gününde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

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"YENİ FAİLLER ÇIKACAK"

Duruşmada söz alan eski Baro Başkanı Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar'ın geldiği yönden gitmesi halinde tespit edilemeyeceğini ifade ederek, "Soruşturma dosyasına baktığımız zaman, öldürmekten 4 sanığımız var. Aslında bizim tutuklu sayımız daha fazlaydı. Öldürmeye iştirak anlamında yeni faillerin çıkacağı kanaatindeyim. En çok bu dosyada, üzerinde bir avukat olarak şaşırdığım konu şu. Belki hayatınızın en değerli şeyini kaybediyorsunuz. Dönüp baktığımız zaman en çok hatırlamamız gereken bir zamandan bahsediyoruz. Ben o gün ne yaptım? Dönüp baktığımız zaman belki en çok iyi hatırlamamız gereken bir günü kastediyorum. Biz en değerli şeyi kaybettik. En değerli şeyi kaybettiğimiz günde o güne dair bütün ayrıntıları, ilmik ilmik hatırlama gibi bir mecburiyet var aslında. Ben o gün ne yaptım? O günü hayatlarında hiçbir şekilde unutmayacakları, her saniyesinde ifade etmesi gereken bütün o sosyal çevrenin ayrımı, sosyal çevresi bir günü ertesi güne uymayan ifadelerden önümüzdedir. 23’ünde başka, 24’ünde başka, 25’inde başka. Narin’in kaybolduğu saati kolluk 18.00 olarak biliyor. Narin’in 15.11’de öldüğünü Adli Tıp Kurumundayken öğrendik. Narin’in bulunduğu yer itibariyle yeniden görüntüler incelenmeye başlandı. Bu görüntülerde kırmızı araç tespit edildi. Nevzat Bahtiyar kırmızı aracın sahibi olarak bulundu. Nevzat Bahtiyar, geldiği yönden gitmiş olsa, tespit edilemeyecekti, o okulun tesadüfi kamerası olmasaydı" dedi.

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"DARALTILMIŞ BAZ İSTASYON ÇALIŞMASI ÇOK TARTIŞILDI"

Eren, baz istasyonu verilerinin yer ve zaman itibariyle kişinin nerede olduğunu gösterdiğini belirterek, "19 gün senaryo oluşturmaya müsait bir zaman. Neden 17.40 kurgulandı? Çünkü 17.40'a kadar birilerinin nerede olduğu kurgulandı. Kim için bu kurgu yapıldı? Ben müşteki tarafım, Narin'in adına konuşuyorum. Bugün dosyada sanık olan oğlu evdedir. Bu çocuğu evde uyuyor göstermemiz lazım. Eren var küçücük. Muhammed var anlatır. Evin dışından birine daha ihtiyaç var. Kim? Hediye. Hediye çamaşır muhabbetinin doğru olduğuna inanıyor. Eğer Salim Güran, eşi ve çocuklarının ifadeleri doğruysa, senin o aracı görmemen mümkün değil. Her gün bu dosyaya çalıştım. İddiaya göre, salim 15.00’te de 16.00’da da evde. Hediye bir şekilde 3’üncü tanık olarak eve getirildi. Kurgusal olarak herkes tembihlendi. O kadar kolay mı? Muhammed ‘Ben Hediye’yi bizim evde görmedim’ dedi. Hediye’nin oğlu ben 13.00’te uyandım dedi, ‘Uyandığımda annem evde değildi’ diyor. Sordum ‘1’den 3’e kadar neredeydin?’ diye, ‘Kendi evimdeydim’ dedi. Bunu idrak edebilecek bir yaşta çocuk. Biraz daha organizasyon yapılmalı, ne yapılmalı? Enes’i evden çıkarmamız lazım. Ne zaman çıkmalı? Nevzat Bahtiyar’ın aracının kameralara göründüğü, 15.40’tan sonra, cinayet mahallinden uzaklaşması lazım. Daraltılmış baz istasyon çalışması çok tartışıldı. Çok ceza dosyalarında görmediğimiz bir şey. Bu kadar güçlü baz sinyallerinin olduğu yerde sinyal aralığını da belirliyor. Birçok uzmana sordum. Yanılma payını sordum. Baz istasyonu verisi, yer ve zaman itibariyle nerede olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Diyarbakır Narin Güran
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