Narin Güran davasında duruşmadaydı! Mahkeme salonundaki detayları anlattı, Oylum Talu şaşkınlığını gizleyemedi: Elleri titriyordu...

Narin Güran cinayeti davası 3 gündür devam ederken henüz "Narin'i kim, neden öldürdü? Katil kim?" sorularına yanıt bulunamadı. Diyarbakır'daki duruşmayı yakından takip eden İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkez Sözcüsü Avukat Çağla Gül Bulut, mahkeme salonundaki gözlemlerini anlattı. Ekol TV ekranlarında yayınlanan Oylum Talu ile Hafta Sonu programına katılan avukat Bulut, 4 sanığın tavırlarına dikkat çekerken; duydukları karşısında programın sunucusu Oylum Talu şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkez Sözcüsü Avukat Çağla Gül Bulut şunları söyledi:

"NEVZAT'IN ELİ TİTRİYORDU"

"4 sanık var. Benim dikkatimi çeken Nevzat diğerlerine göre daha sakin, sessiz ve korkaktı. Mikrofonu tutarken eli titriyordu, diğerleri kendinden çok emindi. Hepsi Nevzat'ı suçladı, hakaretler etti. Mahkeme başkanı buna engel oldu. Nevzat hakaretlere karşı hiçbir şey söylemedi. Refleks olarak bile sesini yükseltip bir cümle bile kurmadı.

"TAM BİR ŞEY ÇÖZÜLECEKKEN..."

Sanıklar dinlendikten sonra Arif Güran baygınlık geçirdi. Bana geçmedi. Hepsi benim gözümde cani. Çapraz sorgunun bölünmemesi önemli. Tam bir şey söylenirken, çözülecekken hep bir şey çıktı. Akrabalardan, Arif Güran'dan hep bir şey çıktı. Nevzat, Salim ile Yüksel arasında bir ilişki olduğunu, Narin'in bu ilişkiyi gördüğü i.çin öldürdüğünü söyledi. Kendisinin de tehdit edildiğini, cesedi gömdüğünü söyledi.

"BEN AİLENİN YÜZÜNDE BİR ÜZÜNTÜ GÖRMEDİM"

Aile birbirini çok tutuyor. Kimse birbirine söz söyletmiyor. Dosyada çok fazla çelişki var. Ben ailenin yüzünde bir üzüntü görmedim. Yüksel Hanım'ın ilk başta ağlayıp kendini ağlamasına şahit olmuşken ben orada onu göremedim.

"SANIK AVUKATLARI SÜREKLİ BASTIRIYOR"

Sanıkların 12-15 arası avukatları var. Sürekli basıtırıyorlar. Bir soru sorulduğunda hemen itiraz edip bölüyorlar. Herkes dosyaya çok hakim. HTS kayıtları sorulduğunda sanık müdafileri biz bu kayıtları kabul etmiyoruz diyorlar. Sanıklar aynı evde olduklarını sürekli inkar ediyorlar.

"TANIKLAR SALİM'İ KORUYOR"

Tanıklarda da şunu görüyoruz, jandarmaların kendilerini dövdüğünü o yüzden ifadelerin geçersiz olduğunu söylüyorlar.

"ENES KARDEŞİ KATLEDİLMEMİŞ GİBİ DURUYOR"

Tüm kamera kayıtları alınmadı diyorlar. Mahkeme de bu delili değerlendirecek. Kamera kayıtlarını mahkeme isteyebileceğini söyledi. Hala duruyorsa buna bakılır. Enes'in tavırları dimdik. Kardeşi katledilmemiş gibi bir duruşu var."