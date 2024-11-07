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  4. Narin Güran davasında Gülben Ergen duruşma salonuna alındı, avukatlar dışarıda kalınca çıldırdı: 'Ayrıcalığı ne?'

Narin Güran davasında Gülben Ergen duruşma salonuna alındı, avukatlar dışarıda kalınca çıldırdı: 'Ayrıcalığı ne?'

07.11.2024 11:54
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.11.2024 11:54
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Diyarbakır'da kaybolduktan tam 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde ilk duruşma başladı. Minik Narin'i öldürmekle suçlanan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar, ilk kez hâkim karşısına çıktı. İlk günden bu yana olayın takipçisi olan Gülben Ergen de soluğu Diyarbakır'da aldı. Ünlü ismin duruşma salonuna alınıp avukatların dışarıda kalması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde ilk duruşma başladı.

Tutuklu sanıklardan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar’ın yargılanmasına bugün 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

narin

İlk günden bu yana olayın takipçisi olan Gülben Ergen de duruşma için soluğu Diyarbakır'da aldı. Ancak duruşma solunan ünlü ismin alınıp avukatların dışarda kalması büyük tepkilere neden oldu.

salon

TEPKİ YAĞDI

Dışarıda kalan avukatlar olaya tepki gösterirken sosyal medyada da 'ayrıcalığı ne?', 'avukat dışardayken Gülben Ergen nasıl gidiyor?' gibi yorumlar yapıldı. Adliye koridorlarındaki o anlar kısa sürede gündem oldu.

duruşma

duruşma 22

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Narin Güran
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