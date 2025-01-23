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Narin Güran davasında Mahkeme Başkanı'na tehdit! Annesine mesaj gelmiş: "Ceza vermezse onlardan birini vururuz"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.01.2025 10:05
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Narin Güran cinayetinde karar duruşması sırasında Mahkeme Başkanı'nın tehdit edildiği ortaya çıktı. Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı duruşmada gerekçeli karar beklenirken Mahkeme Başkanı'nın annesine mesaj gelmiş. Söz konusu mesajda "Enes hakkında tahliye kararı versin, Nevzat Bahtiyar hakkında ceza versin. Eğer Nevzat'a ceza vermezse, Bahtiyarlardan birini vururuz" ifadeleri yer alıyor.

Narin Güran davasında Mahkeme Başkanı'na tehdit! Annesine mesaj gelmiş: "Ceza vermezse onlardan birini vururuz"

Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı. Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Aylardır gündemden düşmeyen davayla ilgili ise ortaya çıkan bir mesaj herkesi şoke ettti.

MAHKEME BAŞKININA TEHDİT MESAJI

tv100 muhabiri Canan Altıntaş, söz konusu davanın karar duruşması görülürken mahkeme başkanının annesine mesaj atıldığını ifade etti. Altıntaş şu ifadeleri kullandı:

DURUŞMA SIRASINDA MESAJ

"Bu olay çok ilginç. Biz bunu bir yetkiliden öğrendik. Önemli bir isimden öğrendik teyidini de yaptık. 26 Aralık günü Narin’in duruşması vardı ve bu duruşma sırasında saat 18.00 gibi bir ara verilmişti. Bu ara sırasında Mahkeme Başkanı diğer arkadaşlarıyla birlikte dinlenmeye çekildiği sırada annesinden bir telefon geliyor. Annesi kendisine bir mesaj geldiğini söylüyor. Bu mesajı çeken kişi Mahkeme Başkanının babasına çektiğini düşünüyor. Mesajın yurtdışından geldiği anlaşılıyor."

GSGSDG

"EĞER NEVZAT'A CEZA VERMEZSE, BAHTİYARLARDAN BİRİNİ VURURUZ"

Söz konusu mesajda ise şu ifadeler yer almış:

"Bey amca siz Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın babasısınız değil mi? Enes hakkında tahliye kararı versin, Nevzat Bahtiyar hakkında ceza versin. Eğer Nevzat'a ceza vermezse, Bahtiyarlardan birini vururuz"

GFDGFDHD

Anahtar Kelimeler:
mahkeme Narin Güran
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