HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Narin Güran'ın abisi Enes'ten tüyler ürperten sözler! Kaybolduktan 4 gün sonra çekildi!

Narin Güran'ın abisi Enes'ten tüyler ürperten sözler! Kaybolduktan 4 gün sonra çekildi!

20.09.2024 12:17
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
120 bin TL'lik telefon için, geceden kuyruğa girdiler

120 bin TL'lik telefon için, geceden kuyruğa girdiler

Araç sahibi ve motosikletli arasında şok edici kavga... Sosyal medya adeta ikiye böldü!

Araç sahibi ve motosikletli arasında şok edici kavga... Sosyal medya adeta ikiye böldü!

Narin Güran kaybolmadan 3 gün önce ağabey Baran Güran'ın yaptığı paylaşım ortaya çıktı

Narin Güran kaybolmadan 3 gün önce ağabey Baran Güran'ın yaptığı paylaşım ortaya çıktı

İçerik devam ediyor
20.09.2024 12:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Ağustos’ta Diyarbakır’da kaybolan ve 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran hakkındaki soruşturma devam ediyor. 23 kişinin gözaltına alındığı cinayette, 8 yaşındaki Narin’in kaybolduktan 4 gün sonra, abisi Enes Güran’ın bir videosu gündeme bomba gibi düştü. Abinin ağlayarak Kürtçe ve Türkçe olarak konuştuğu videoda ‘Biliyorum gelecek, Anne neredeyse ortaya çıkacak anne’ dediği görüldü.

Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin’in cesedi evinden 3 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresinde çuvalın içinde, üzeri taş ve çalılarla bulunması tüm yurdu yasa boğmuştu. Olayın ardından 23 kişi gözaltına alınırken, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

narin1

ABİ ENES’TEN TÜYLER ÜRPERTEN SÖZLER

Narin kaybolduktan 4 gün sonra sosyal medyaya yüklenen bir video ortaya çıktı.

enes10

25 Ağustos’ta yüklenen videoya anne Yüksel Güran’ın koynunda ağlayan abi Enes Güran’ın sözleri gündeme ‘acaba Narin’in bulunmasını istemiyor muydu?’ dedirtti.

narin3

‘‘ANNE NARİN KÖYDE ANNE’’

Abi Enes Güran, elinde telefon ile, ilk olarak ağlayarak ‘Anne Narin köyde anne’ diyerek başını annesine yasladığı görülürken, ardından Kürtçe olarak, ‘Eve gelecek, ben biliyorum eve gelecek’ diyerek ağıt yaktığı görülüyor.

enes9

‘‘ANNE NEREDEYSE ÇIKACAK ORTAYA’’

Görüntülerde abi Enes Güran’ın annesine baktıktan sonra Türkçe olarak ‘Anne neredeyse çıkacak ortaya anne. Vallahi çıkacak ortaya’’ sözlerini söylediği duyuldu.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, değerlendirdiği otoğsi raporunda, Narin Güran'ın sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL | Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 'Son günleri..'

ÖZEL | Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 'Son günleri..'

Akaryakıta zam bekleniyor

Akaryakıta zam bekleniyor

Aynı müdür, yine skandal! Ortaokulda çirkin görüntüler

Aynı müdür, yine skandal! Ortaokulda çirkin görüntüler

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! Abinin sözleri...

Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! Abinin sözleri...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.