HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Narin Güran'ın amcası Salim Güran ile işçisinin arasında konuşma deşifre edildi! 'Sınırın orada...'

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ile işçisinin arasında konuşma deşifre edildi! 'Sınırın orada...'

20.09.2024 18:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A'nın (15) olay günü cep telefonu ile Kürtçe yaptıkları konuşma deşifre edilerek hazırlanan tutanak dosyaya eklendi.

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ile işçisinin arasında konuşma deşifre edildi! 'Sınırın orada...'

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Aralarında Narin Güran'ın annesi Yüksel ve ağabeyi Enes'in de bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada, tutuklu amca Salim Güran (46) ve işçisi olduğu öğrenilen R.A. arasında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.38.02'de cep telefonu ile yapılan 37 saniyelik Kürtçe görüşmenin ses kaydı yeminli tercüman tarafından incelendi.

Deşifresi yapılan konuşma, 13 Eylül'de tutanak halinde soruşturma dosyasına eklendi.

sffdssdfsdf

Dosyaya eklenen tutanakta ses kaydına ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

  1. Erkek şahıs: Alo (Alo)

  2. Erkek şahıs: Remezan

  3. Erkek şahıs: Haa (Efendim)

  4. Erkek şahıs: Sona doğru senin bir şeyin düşmüş, sınırın orda, sona doğru

  5. Erkek şahıs: Hııı

  6. Erkek şahıs: Sınırın orada, senin bir şeyin

  7. Erkek şahıs: Tamam, Hıı

  8. Erkek şahıs: Sınırın orada, sınırda, taşların orda

  9. Erkek şahıs: Heeee

  10. Erkek şahıs: Biri yerdedir haaa

  11. Erkek şahıs: Tamam ben şimdi gider alırım

  12. Erkek şahıs: Ee Tamam

  13. Erkek şahıs: Tamam

SALİM GÜRAN BEYAZ ARAÇLA İLGİLİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında amca Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmış, gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 14 Eylül'de tutuklanmıştı.

R.A'nın tutuklanma gerekçesinde, Narin'i arama çalışmalarının "hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı" tespiti yer almıştı.

Salim Güran'ın cezaevinden getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından 14 Eylül'de yeniden ifadesi alınmış, olay günü, tutuklu Mehmet Selim Atasoy'un oğlu R.A. ile farklı saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri de sorulan Salim Güran, tarla ile ilgili konular konuşmuş olabileceklerini, konuşmaların içeriğini hatırlamadığını söylemişti.

R.A. ile saat 18.37, 18.42, 18.51 ve 18.54'te yaptığı görüşmenin içeriği de sorulan Salim Güran, konuşmaların "şüpheli" olarak değerlendirdikleri beyaz araçla (olay günü kullandığı kardeşi Fuat Güran'a ait araç) ilgili olduğunu iddia etmişti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran Salim Güran
En Çok Okunan Haberler
Ticaret Bakanlığı fırsatçı emlakçılara ceza kesti

Ticaret Bakanlığı fırsatçı emlakçılara ceza kesti

Narin Güran'ın abisi Enes'ten kafa karıştıran sözler!

Narin Güran'ın abisi Enes'ten kafa karıştıran sözler!

Bakan Yerlikaya'dan beklenmedik tepki

Bakan Yerlikaya'dan beklenmedik tepki

Bakan Tekin'e soru sormak isteyen gazeteciler neye uğradığını şaşırdı

Bakan Tekin'e soru sormak isteyen gazeteciler neye uğradığını şaşırdı

2671 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri gündem oldu: 'Kesin tarihi biliyorum'

2671 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri gündem oldu: 'Kesin tarihi biliyorum'

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.