Narin Güran'ın ardından bütün köye seslendi: Bir tane onurlı haysiyetli insan yok mu? Enes'i gayriahlaki bir şekilde mi gördü?

Ağırlaştırılmış müebbet istemi var fakat Narin'in neden öldürüldüğü hala belli değil! Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Narin cinayetinde Enes Güran'a dikkat çekerken cinayetin tepki cinayeti olduğunu aktardı. Enes Güran, gayriahlaki bir şekilde mi gördü?

"ENES'İ GAYRİAHLAKİ BİR ŞEKİLDE GÖRMÜŞ OLABİLİR"

"Cesedin ortadan kaybolma süreci amatörce, Narin ya Enes'in bir hayvanla fiziki münasebetini gördü ya da Enes'in gayriahlaki münasebetini gördü. Daha sonra anne ve amca devreye girdi. Nevzat Bahtiyar'a ihale edildi bu iş. Cesedin ortadan kaybolma süreci amatör, ceset nehre atıldı. Sonraki 19 günde korku var, panik var.

"BİR TANE ONURLU HAYSİYETLİ KÖYLÜ YOK MU?"

Buradan sesleniyorum. Bir tane onurlu, haysiyetli bir köylü yok mu? Bir kız katlediliyor, ömür boyu bu köy bu utançla mı yaşayacak? Bir tane insan gidip savcıya gerçekleri anlatmıyor. Toplumda infial yaratan açıklamalar oldu, siyasetçiler bu konu hakkında konuştu.

4 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ! TAMAM DA CİNAYET NEDEN İŞLENDİ?

Başsavcılık dört kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istiyor. Nevzat Bahtiyar, Yüksel Güran, Salim Güran ve Enes Güran hakkında müşterek fail diyerek ağırlaştırılmış müebbet istendi. Tamam da bu cinayet neden işlendi? Bunun açıklaması yapılamıyor.

Perşembe bu dosya karara çıkabilir, aksi halde bir sonraki duruşmaya kalır."