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Narin Güran'ın babası Arif Güran: "Mahkemeden sonra TBMM kapısında 3 oğlumla birlikte açlık grevine başlayacağım"

06.11.2024 21:56
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına yarın başlanacak. Kritik dava öncesinde gazeteci Rojda Altıntaş'a açıklamalar yapan Narin Güran'ın babası Arif Güran "Mahkemeden sonra TBMM kapısında 3 oğlumla birlikte açlık grevine başlayacağım" dedi.

Narin Güran'ın babası Arif Güran: "Mahkemeden sonra TBMM kapısında 3 oğlumla birlikte açlık grevine başlayacağım"

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Salim, Yüksel ve Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Bu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edildi. Tutuklu 4 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.

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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın yarınki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.

"3 OĞLUMLA BİRLİKTE AÇLIK GREVİ YAPACAĞIM"

Narin Güran’ın babası Arif Güran, gazeteci Rojda Altıntaş’ın YouTube kanalına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

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Arif Güran, "Evime 700 metre uzaklıktaki kameranın kayıtları neden iddianamede yok?” dedi. Güran görüntülerin mahkeme kayıtlarına alınmaması durumunda 3 oğluyla birlikte TBMM önünde açlık grevi yapacağını da söyledi.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Narin Güran
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