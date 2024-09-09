Narin Güran'ın katili itiraf mı etti? Yoksa ihbar mı? 15 gün detayı... Seri katiller gibi saklamış: Cinayet yeri orası değil!

Narin Güran'dan günler sonra gelen kahreden haber Türkiye'nin gündemine oturdu. Diyarbakır'da kaybolduktan tam 19 gün sonra evlerinin 3 kilometre uzaklığındaki derede küçük Narin'in cansız bedeni bulundu. Ekiplerin adeta günlerdir defalarca aradığı bölgede küçük bir kızın cenazesinin neden tam 19 gün sonra bulunabildiği merak konusu olurken, ortaya çıkan detaylar ise kafalarda birçok soru işareti yarattı.

"AĞAÇ VE TAŞLARLA ŞÜPHE UYANDIRILMAYACAK ŞEKİLDE KAPATILMIŞ"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada "Dere kenarında, çuval içerisinde 08.45'te maalesef ölü olarak bulunmuştur. Öldürüldükten sonra çuval ile dere kenarına getirildiği, üzerine ağaç ve taşlarla şüphe uyandırılmayacak şekilde kapatılmıştır." dedi.

ÇUVAL DETAYI: "OLAY YERİNİN BURASI OLMAMASI İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Çuval detayı bir anda gündem yaratırken; CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Narin'in bir cinayete kurban gittiğinin kesin olduğunu ancak öldürülen yerin orası olmadığını söyledi.

Özdemir, "Çuval içinde bulunması bizim tecrübelerimize göre Narin'in öldürüldüğü yerin orası olmadığını tarif eder. Narin oraya taşınarak atılmış olarak kabul edilir. Olay yerinin burası olmaması ihtimali çok yüksek. Narin bir şekilde taşınmış" ifadelerini kullandı.

"15 GÜN SUDA KALMIŞ"

Gelen ilk otopsi raporunda da Narin'in cansız bedeninin 15 gün suda kaldığının belirlendiği iddia edilirken, bu detay ise olayın boyutunu farklı bir alana taşıdı. Vali Zorluoğlu'nun "ağaç ve taşlarla şüphe uyandırılmayacak şekilde kapatılmış" sözleriyle 15 gün detayı birleştiğinde katil ya da katillerin çok soğukkanlı ve profesyonelce olaya yaklaştığı izlenimini yarattı.

İTİRAF MI İHBAR MI?

Yüzlerce görevlinin didik didik günlerdir aradığı bölgede küçük Narin'in cenazesinin bulunamayacak şekilde saklanabilmesi birçok soruyu da gündeme getirdi. Akıllara ilk gelen ise "İtiraf mı ihbar mı?" oldu.

TIPKI BİR SERİ KATİL GİBİ...

Katil ya da katillerin seri katil gibi küçük Narin'in cansız bedenini günlerce saklamayı başardığı görülürken; yaşanan son gelişmelere bakıldığında ise gelen bir ihbar ya da itirafla ekiplerin yeniden o bölgeyi yöneldiği ve Narin'e ulaştığı iddiası ön plana çıktı.