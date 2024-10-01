Narin Güran soruşturmasında yeni açıklama! Bakan Tunç duyurdu: "Sürecin sonuna geldik"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve ülke gündemini derinden sarsan cinayet hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra köylerinin yakınındaki dere yatağında bulunmuştu.

CİNAYETE İLİŞKİN KONUŞTU

Kaybolduğu günden beri medyada önemli yer kaplayan Narin cinayetine ilişkin A Haber canlı yayınında konuşan Bakan Tunç, "İfadeler alınıyor, otopsi raporları tekrar inceleniyor. Bu kapsamda DNA tespitleri ve kriminal inceleme sonuçları var araçlardan eşyalardan elde edilen bulgular var. Sonradan tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu görüntüleri ses ve görüntü bakımından TÜBİTAK'ta inceleniyor. Adli tıp ve ifade tutanakları ile etkin bir soruşturma yapılıyor.

Katillerin bulunmasıyla ilgili başsavcılığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Tabii soruşturma gizli. Narin'in katillerine mutlaka ulaşılacak. Elde edilen bulgular ve ifadeler tüm bunlar bir süreç gerektiriyor.

Bu süreç tamamlandığında ve iddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak. Sürecin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Soruşturma sürecinin sonuna geldik." söylemlerinde bulundu.