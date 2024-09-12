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  4. Narin Güran 'yasak aşk' kurbanı mı? Annenin ne diyeceği merak ediliyordu, ifadesi ortaya çıktı

Narin Güran 'yasak aşk' kurbanı mı? Annenin ne diyeceği merak ediliyordu, ifadesi ortaya çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.09.2024 19:29
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 22 kişinin ifade işlemleri sonra erdi. Narin cinayetinde anne ile amca Salim Güran'ın yasak aşk yaşadığı, Narin'in de buna şahit olduğu için öldürüldüğü iddia edilmişti. Annenin bu konuda ne diyeceği merak edilirken, annenin savcılık ifadesine ulaşıldı. İşte ayrıntılar...

Narin Güran 'yasak aşk' kurbanı mı? Annenin ne diyeceği merak ediliyordu, ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeni günler sonra bulunmuştu. Soruşturmada amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

YASAK AŞK İDDİASI

Narin'in öldürülmesiyle ilgili anne ile amca Salim Güran arasın ilişki olduğu ve Narin'in annesi ile amcasını uygunsuz bir şekilde gördüğü için öldürüldüğü iddia edilmişti.

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ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada anne, baba ve aile fertlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Annenin ifadesine EKOL TV ulaştı. Merak edilen yasak ilişki iddiasına anne "Hayır böyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi.

Narin'in annesi ifadesinde şunları söyledi:

Savcı: Narin'i seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?

Yüksel Güran: Hayır böyle bir şey kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum. Salim Güran ve Nevzat‘ın arası da çok iyiydi. Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Narin’i kimin kaçırdığını ve kimin öldürdüğünü bilmiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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