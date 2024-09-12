Narin Güran 'yasak aşk' kurbanı mı? Annenin ne diyeceği merak ediliyordu, ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeni günler sonra bulunmuştu. Soruşturmada amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

YASAK AŞK İDDİASI

Narin'in öldürülmesiyle ilgili anne ile amca Salim Güran arasın ilişki olduğu ve Narin'in annesi ile amcasını uygunsuz bir şekilde gördüğü için öldürüldüğü iddia edilmişti.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada anne, baba ve aile fertlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Annenin ifadesine EKOL TV ulaştı. Merak edilen yasak ilişki iddiasına anne "Hayır böyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi.

Narin'in annesi ifadesinde şunları söyledi:

Savcı: Narin'i seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?

Yüksel Güran: Hayır böyle bir şey kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum. Salim Güran ve Nevzat‘ın arası da çok iyiydi. Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Narin’i kimin kaçırdığını ve kimin öldürdüğünü bilmiyorum.