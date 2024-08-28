'Narin hayatta olabilir' iddiası umutları yeşertti! "Aile bireyi onu tutuyor"

Tüm Türkiye Diyarbakır'da 8 gündür kayıp olan Narin'den gelecek iyi haberi bekliyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran’dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

TERLİK BULUNDU, NUMARASI FARKLI

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu söyledi.

ANNESİ KONUŞTU: 'BİZDEN ŞÜPHELENİRLER DİYE SÖYLEMEMİŞTİM'

Öte yandan Narin'in annesi de Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılıp çok dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Ancak, annenin bir köpeğin zarar gördüğünü belirttiği sırada yayın aniden kesilmişti. Anne açıklamasında, “Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. ‘Yapmayın, günahtır’ dedim" diye konuşmuştu.

ABİ ENES İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI!

Arama çalışmaları kapsamında bugün 1 kişinin gözaltına alındığı haberi gelmiş, Didem Arslan gözaltına alınan kişinin abi Enes olduğunu açıklamıştı. Enes Güran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"NARİN YÜKSEK OLASILIKLA HAYATTA"

Bir başka umut verici gelişme ise TELE1 ana haber spikeri Burçin Atılgan tarafından paylaşıldı. Atılgan, Narin'in bir aile bireyinin yanında olduğunu ve hayatta olduğunu şu sözlerle iddia etti;

"Arkadaşlar yayınım sırasında Narin ile ilgili bir bağlantı yaptık. Gazeteci arkadaşımız Narin’in çok çok yakın bir aile ferdi tarafından tutulduğunu ve yüksek olasılık hayatta olduğunu söyledi. Muhtemelen bugün iyi bir haber alacağız. #narin"