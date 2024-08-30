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Narin'i arama çalışmalarında 10. güne girildi! Anne Yüksel Güran tam o noktayı işaret etmişti! İlk kez ekranda gösterildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 11:23
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Tüm Türkiye günlerdir bulunamayan Narin'den gelecek güzel bir haberi bekliyor. Narin'in annesi, babası ve ağabeyi sorguya alınmış ve tüm aile fertleri sorgularının tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı. Narin'i arama çalışmalarında 10. güne girildi. Anne Yüksel Güran'ın işaret ettiği bölge adım adım incelendi ve ilk kez ekranda gösterildi.

MYNET- Diyarbakır, Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailenin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor.

NARİİİN

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin'in kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aile bireyleri tek tek sorguya alınmış ve gece saatlerinde sorguların tamamlanması ile birlikte serbest bırakılmışlardı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayıp Narin'in bulunabilmesi için havadan ve karadan karış karış arama yapılıyor. Bugüne kadar toplamda 12 bin 500 araç kontrol edilip 130 kişinin ifadesine başvuruldu. Mahallenin etrafındaki 16 kilometrekarelik alanda çalışma yürütüldü. Aramalarda deprem gibi afetlerde kullanılan yer altı görüntüleme cihazı da kullanıldı.

Çalışmalarda son olarak, bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki derede bir terlik bulunmuş ancak aile terliğin kızlarına ait olmadığını söylemişti.

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ANNE TAM O NOKTAYI GÖSTERMİŞTİ

Şu ana kadar yapılan aramalarda, küçük kıza dair bir ize ulaşılamadı. Kayıp Narin'i arama çalışmalarını ekrana taşıyan Didem Arslan Yılmaz anne Yüksel Güran'ın işaret ettiği bölgeyi ilk kez ekranlarda gösterdi.

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Yüksel Güran'ın 'Oğlum ve iki arkadaşı, Narin’in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında sigara içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlardı.' dediği yer adım adım incelendi.

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'EVİN DAMINDAN BAKILDIĞINDA...'

Narin'in yaşadığı evin damından gösterilen ahırın arka kısmının yukarıdan bakıldığında görülemediği ancak seslenildiğinde sesin duyulabileceği ifade edildi.

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Narin'in yaşadığı evin balkonundan bakıldığında ise ahırın arka kısmının yine görülemediği dile getirildi.

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Narin Güran Narin
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