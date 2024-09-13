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Narin için ağlayan Melike Şahin'e konserinde bağırmıştı! O seyirci ortaya çıktı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.09.2024 18:25
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Narin Güran'ın ölüm haberinin ardından konser veren Melike Şahin, sahnede Narin için gözyaşlarına boğulmuştu. Bir seyirci de Şahin'e "Ağlama" diye bağırmıştı. Ünlü şarkıcı da seyirciye "Sana sormayacağım" diyerek tepki göstermişti. O seyirci, günler sonra ortaya çıktı. Neden "ağlama" dediğini açıkladı ve Melike Şahin de o seyirciye yanıt verdi.

Narin için ağlayan Melike Şahin'e konserinde bağırmıştı! O seyirci ortaya çıktı

19 gün boyunca tüm Türkiye'nin aradığı 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni geçtiğimiz günlerde bir dere yatağında bulunmuştu. Minik Narin'in ölüm haberi ise ülkeyi yasa boğdu. Birçok isim isyan ederken ünlü şarkıcı Melike Şahin de sessiz kalmayan isimlerdendi.

Şahin, Harbiye'deki konserinde Narin'i anarken gözyaşlarına boğulmuştu. O sırada ise bir seyirci Şahin'e "Ağlama" diyerek bağırmıştı. Şahin de "Sana sormayacağım" yanıtıyla şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı "Kimseye sormayacağım çünkü üzgünüm ve öfkeliyim. Bir çocuğa bunu yaptıkları için öfkeliyim. Modunuzu düşürmek istemiyorum çünkü biraz bunlara ara vermek için geçirdiğimiz bir saat ama bunu yapanların da, bunu görüp sessiz kalanların da, bu dünyada da diğerinde de şimdi içimin yandığının 100 katı kadar yanmasını ümit ediyorum." demişti.

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"AĞLAYARAK KONSERDEN ÇIKTIM"

Sosyal medyada gündem olan o anların ardından Şahin'e "Ağlama" diyen seyirci ortaya çıktı. Melike Şahin'in paylaşıma yorum yapan Bertan Aydoğan, "Sizi öyle görünce üzüldüm ve moral vermek istedim. Destek olmak için kurduğum bir cümleydi. Ben arkadaş ve ailem, çevremde yakın gördüklerime bu cümleyi kurarım çünkü yanımda oturuyor olurlar." dedi.

Seyirci açıklamasına şöyle devam etti: "Amacım bu değildi ama sizin cümleniz de beni çok kırdı. Anlaşılamadan kelimeleri duyguya dökmenin ne demek olduğunu siz benden iyi bilirsiniz. O aradaki iki saniyede 'Melike lütfen ağlama, biz birlikteyiz.' diyecek vaktim yoktu. ve ağzımdan o çıktı.Tamamen iyi niyetten çıkmış bir cümlenin bu kadar farklı yerlere gitmesine ayrıca üzüldüm. Konser yarısında ağlayarak çıkmak zorunda kaldım."

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"EMİR GİBİ DUYDUM"

Melike Şahin de seyircinin bu açıklamasına yanıt verdi. "Bu mesajınızla beraber içim ferahladı biraz. Benim tarafıma teselli eden bir yerden yansımadı cümleniz, içinde merhamet ya da kardeşlik hissetmedim o an. O kadar kırılgan bir anda beş bin kişinin önünde içimi dökmeye çalışırken, aniden gelen çıkışınızı emir gibi duydum ve çok rahatsız oldum bu sınır ihlali sebebiyle. Ancak yazdıklarınızda niyetinizin hiç de öyle olmadığını aktarmışsınız, demek ki birbirimizi yanlış anladık." ifadelerini kullandı.

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Şahin devamında "Yanlış anlaşılmaları bir yana, sayenizde hayatımda ilk kez sahne üzerinde iki Melike yan yana gelmiş oldu. Yeri geldiğinde sınırlarımı çizebildiğimi görmekten, sizler önünde çekinmeden ağlayabilmekten, kendimi cesurca açmaktan memnunum. Tüm samimiyetimle içimi açtığım o konser sizin içinizde yalnız bir anı olarak kalsın istemem. Ekim harbiyelerinde belki helalleşiriz?
Linç umrumda değil." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Melike Şahin Narin Güran
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