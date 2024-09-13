Didem Arslan Yılmaz paylaştı! Narin ile amcası Salim Güran'ın düğündeki görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü 21 Ağustos günü Narin Güran’ı bulabilmek için 19 gün boyunca, civar köyler dahil arama çalışmaları yapılmıştı. 8 Eylül tarihinde Narin’in cansız bedeninin hazin bir şekilde bulunmasının ardından birçok soruya da cevap aranmaya devam ediliyor.
Soruşturmada yeni gelişmeler yaşanırken, gazeteci Didem Arslan Yılmaz ölümünde baş şüpheli olarak tutuklanan amca Salim Güran ile Narin Güran’ın düğünde çekilen videosunu paylaştı.
Videoda amca Salim Güran’ın, Narin’i ve yanındaki küçük kızı yanına çağırarak fotoğraf çektirdiği, küçük kızın gitmesi üzerine Narin’in utanarak arkadaşını çağırdığı görülüyor.
Amcanın kolunu Narin’in omzuna attığı görülen videonun sonunda ise Narin’in arkadaşına videoyu gösterdiği görülüyor.
Narin Güran'ın cesedinin bulunmasının ardından cinayete ilişkin 22 kişi gözaltına alınmıştı. Anne ve abisi dahil olmak üzeri 8 kişinin tutuklandığı soruşturmada, Narin’in babası Arif Güran’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişiye adli kontrol şartı getirildi.
Narin Güran olayında baş şüpheli olarak tutuklansa da her şeyin henüz netleşmemesi nedeniyle tutuklu olan amca Salim Güran, savcılığa getirilerek yeniden ifadesinin alınmasına karar verildi.
Öte yandan Narin Güran'ın tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.