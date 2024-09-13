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  4. Didem Arslan Yılmaz paylaştı! Narin ile amcası Salim Güran'ın düğündeki görüntüleri ortaya çıktı

Didem Arslan Yılmaz paylaştı! Narin ile amcası Salim Güran'ın düğündeki görüntüleri ortaya çıktı

13.09.2024 18:11
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
13.09.2024 18:11
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21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran’ın cesedi, 8 Eylül Pazar günü yaşadığı eve 1 kilometre uzaklıkta çuvalın içinde, üzeri taşlarla ve çalılarla örtülü şekilde bulunmuştu. Her detayının ülkeyi derinden acıttığı olayda Narin’i öldürdüğüne dair baş şüpheli olarak tutuklanan amca Salim Güran ile Narin’in bir düğünde videoları ortaya çıktı.

Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü 21 Ağustos günü Narin Güran’ı bulabilmek için 19 gün boyunca, civar köyler dahil arama çalışmaları yapılmıştı. 8 Eylül tarihinde Narin’in cansız bedeninin hazin bir şekilde bulunmasının ardından birçok soruya da cevap aranmaya devam ediliyor.

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NARİN İLE AMCASININ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Soruşturmada yeni gelişmeler yaşanırken, gazeteci Didem Arslan Yılmaz ölümünde baş şüpheli olarak tutuklanan amca Salim Güran ile Narin Güran’ın düğünde çekilen videosunu paylaştı.

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Videoda amca Salim Güran’ın, Narin’i ve yanındaki küçük kızı yanına çağırarak fotoğraf çektirdiği, küçük kızın gitmesi üzerine Narin’in utanarak arkadaşını çağırdığı görülüyor.

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Amcanın kolunu Narin’in omzuna attığı görülen videonun sonunda ise Narin’in arkadaşına videoyu gösterdiği görülüyor.

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NARİN CİNAYETİNDE 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Narin Güran'ın cesedinin bulunmasının ardından cinayete ilişkin 22 kişi gözaltına alınmıştı. Anne ve abisi dahil olmak üzeri 8 kişinin tutuklandığı soruşturmada, Narin’in babası Arif Güran’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişiye adli kontrol şartı getirildi.

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AMCANIN YENİDEN İFADESİ ALINACAK

Narin Güran olayında baş şüpheli olarak tutuklansa da her şeyin henüz netleşmemesi nedeniyle tutuklu olan amca Salim Güran, savcılığa getirilerek yeniden ifadesinin alınmasına karar verildi.

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AMCANIN EŞİNE GÖZALTI

Öte yandan Narin Güran'ın tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin
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