Narin'in ablası Tülin'in de ölümü gündem olmuştu! Canlı yayında Tülin'in raporlarını açıkladı: 'Yüzde 99 engelli ve solunum yetmezliği...'

Diyarbakır'da kayıp olan Narin Güran'dan günler sonra acı haber gelmişti. Güran'ın cansız bedeni dere kenarında çuval içerisinde bulunmuştu. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Narin cinayetinde amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alınmıştı. 22 kişinin yarın adliyeye sevk edileceği açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI! HASTANEDEN BELGELER İSTENDİ

Narin'in ölümüyle birlikte yıllar önce hayatını kaybeden engelli ablası Tülin'in de ölümü gündem olmuştu. Merdivenden düştüğü ve otopsi bile yapılmadan defnedildiği aktarılan Tülin ile ilgili de harekete geçilmiş, hastaneden gerekli belgeler istenmişti.

NARİN ABLASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: 'YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ'

A Haber yayınında gözaltında olmayan tek amca konuştu. Tülin'in ölümüyle ilgili de açıklama yapan amca şunları ifade etti:

"Tülin merdivenden düşmedi. Yatalaktı, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Bunun hastanede belgeleri var."

"YÜZDE 99 ENGELLİYDİ, SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ"

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, Tülin'in ölümüyle ilgili raporları canlı yayında açıkladı. Karataş'ın açıklamasından satır başları:

"Yapılan araştırmalarda Tülin Güran solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmış. 10 gün süreyle hastanede tetkik ve tedavisi devam eden Güran metabolizma hastalığı ve solunum yetmezliği sebebiyle 19. 11. 2009'da hayatını kaybetmiştir. Tavşantepe mezarlığına defnedilen Güran hakkında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından elinde ve ayaklarında fizyolojik engeller olduğu tespit ediliyor. Yüzde 99 olan 3 adet heyet raporunun bulunduğu tespit edilmiştir."