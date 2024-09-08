Narin'in ablasıyla ilgili dikkat çeken gelişme! Yıllar sonra ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bu sabah bulundu.

Narin’in bedeni, Eğerturmaz Deresi'nde çuval içinde ve son görüldüğü kıyafetlerle tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun' ifadelerini kullandı.

Narin’in ölümü, şüpheli bir şekilde gerçekleşti ve Narin'in ablasının ölümü de 'şüpheli' olarak gündemde. Gazeteci İbrahim Haskaloğlu, Narin'in ablasının ölümüyle ilgili şunları söyledi;

"Öldürülüp çuvalla atılan Narin’in 7 yaşındaki ablasının yıllar önce ‘Merdivenden düşerek’ hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ablasının ölümü sonrası otopsi yapılmadığı belirtiliyor. Bu ölüm de Narin’in soruşturmasına eklenebilir."

Öldürülüp çuvalla atılan Narin’in 7 yaşındaki ablasının yıllar önce ‘Merdivenden düşerek’ hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



Ablasının ölümü sonrası otopsi yapılmadığı belirtiliyor.



Bu ölüm de Narin’in soruşturmasına eklenebilir. pic.twitter.com/hFuIlxqC3i — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) September 8, 2024

"İHMAL VE İSTİSMAR SİNYALİ"

Prof. Dr. Adli Tıp Uzmanı Hakan Kar Halk TV'ye telefonla bağlandı. Hakan Kar, Narin'in ablasına ait soruşturmanın da tekrar açılmasını gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Narin'in ablasının da merdivenden düşerek ölme durumu var. Bu bir ailede 2 tane kız çocuğunun arka arkaya ölmesi bize ihmal ve istismar açısından bir sinyal verir önceki ölümünde soruşturmasının tekrar açılması gerekir. Bir ailede iki kız çocuğu birkaç yıl arayla çocuk ihmali ve istismarı açısından çok büyük bir risk faktörüdür ve bize sinyal vermektedir. Benim görüşüme göre ablasına ait soruşturmanın da tekrar açılmasının faydalı olacağını düşünüyorum."