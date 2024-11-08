Narin'in ağabeyi Baran'a cinsel ilişki sorusu: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde tanıklar dinleniyor.

"BİZ KAÇIRILMIŞ SANDIK"

Tanıklar arasında Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran da bulunuyor. Hakim karşısına ilk çıkan isim olan Güran, kendisine gelen "Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu?" sorusuna " Olay günü bir araba geldiği söylendi bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik. Şıha gidildi ölse ben bilirdim dedi kaçırılmış dedi biz de kaçırılmış sandık" diyerek cevap verdi.

NEVZAT BAHTİYAR'DAN CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI

Güran avukatların sorularına da yanıt verdi. Dün Nevzat Bahtiyar dikkat çeken bir cinsel ilişki iddiasında bulunmuştu. Amca Salim Güran ile Narin'in annesi Yüksel Güran arasında ilişki olduğunu öne süren Bahtiyar, "Salim Güran bana Yüksel ile birlikte olduğumuzu Narin gördüğü için onu öldürdüm dedi" ifadelerini kullanmıştı.

"KAFASINA SIKARDI"

Bugün konu özelinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Enes Güran'ın avukatı Narin'in ağabeyi Baran'a "Enes annesi ve amcasını öyle görse ne yapardı Baran?" diye sordu. Baran Güran ise "Kafasına sıkardı" yanıtını verdi.