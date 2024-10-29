Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan suçlamalara tepkili yanıt! Amcasını paylaşmamış, Instagram paylaşımlarını silip kafa karıştırmıştı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos'ta kayboldu sanılırken canice öldürüldüğü 8 Eylül'de ortaya çıkan Narin Güran'ın acısı hala taze. Narin'i 8 yaşındayken hayattan kimin ya da kimlerin kopardığı hala bilinmiyor. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor!

NARİN CİNAYETİNDE GÖZLER İLK DURUŞMAYA ÇEVRİLDİ

Tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuklu sanıklar 7 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.



Anne Güran

PEŞ PEŞE 3 PAYLAŞIM GELDİ

Narin'in tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, sosyal medya paylaşımlarıyla kafaları karıştırmıştı. Ağabey Güran tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı 3 ayrı paylaşımı 45 dakika sonra silmişti.

İlk paylaşımında annesini özlediğini belirten Güran, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullanıyordu.

İkinci paylaşımda, hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafını paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diye yazmıştı.

Üçüncü ve son paylaşımında ise katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Baran Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." demişti.

AMCASINI PAYLAŞMADI, 45 DAKİKA SONRA SİLDİ

Tutuklu amca Salim Güran hakkında paylaşım yapmaması dikkat çeken Baran Güran tüm paylaşımlarını 45 dakika sonra sildi.

SUÇLAMALARA YANIT VERDİ

Katilin bulunmasını en çok kendilerinin istediğini söyleyen Baran Güran, duruşma öncesi atv Haber'e konuştu. Ağabey Güran 7 Kasım'da duruşma olduğunun hatırlatılması üzerine ağabey Güran, "Ben de oradayım" diye yanıt verdi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Ailesini cinayeti örtbas etmek ile suçlayanlara yanıt veren Güran, "Bizim dediğimiz bir kelimeyi 50 yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmasını gözünü seveyim!" diyerek tepki gösterdi.

YENİ GÖRÜNTÜ "DELİL" OLARAK DAVA DOSYASINA GİRDİ

Öte yandan, İHA'nın aktardığına göre Narin ile ilgili bir görüntü de dava dosyasına girdi. Canice katledilen Narin Güran’ın, Kur’an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri de delil olarak dava dosyasında yerini aldı.

Narin, 21 Ağustosta saat 14.02’de yürüdüğü güvenlik kamerasında görülüyor. Yaklaşık 2 buçuk dakika sonra ise aynı yerde ters yöne doğru koşarak gittiği kameralara yansıyor.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır