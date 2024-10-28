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  4. Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştırdı! Peş peşe paylaştı, 45 dakika sonra sildi

Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştırdı! Peş peşe paylaştı, 45 dakika sonra sildi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.10.2024 08:01
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Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medyasında kafa karıştıran paylaşımlar yaptı. Baran Güran tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı paylaşımları 45 dakika sonra ise sildi.

Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştırdı! Peş peşe paylaştı, 45 dakika sonra sildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulunan Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı.

3 AYRI PAYLAŞIM YAPTI, 45 DAKİKA SONRA SİLDİ

Baran Güran tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı 3 ayrı paylaşımı 45 dakika sonra sildi.

NARİN'İN AĞABEYİNDEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIMLAR

Baran Güran, kim olursa olsun sorumlular cezalandırılsın diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu'na vermiş ancak vekaletini çekerek dikkatleri üzerini toplamıştı.

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Sosyal medyada yaptığı 3 ayrı paylaşımla yeniden dikkati çeken Baran Güran, 45 dakika sonra paylaşımların hepsini sildi. Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı.

2'NCİ PAYLAŞIMDA ENES GÜRAN VAR

2'nci paylaşımda hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diye yazdı.

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SON PAYLAŞIMDA NARİN VAR

3'üncü paylaşımında katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." dedi.

başın hep böyle dik olacak." diye yazdı.

NARIN

Halk Tv'deki habere göre; tutuklu amca Salim Güran hakkında paylaşım yapmaması dikkat çeken Baran Güran tüm paylaşımlarını 45 dakika sonra sildi.

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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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