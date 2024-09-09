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Narin'in akrabaları tarafından tehdit edilmiş! Halk TV muhabiri Ferit Demir: "Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.09.2024 21:13
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Diyarbakır'da günlerdir kayıp olan Narin Güran'dan dün kahreden haber geldi. Narin'in cansız bedeni bir dere kenarında bulundu. Soruşturma ile ilgili yeni gelişmeler yaşanırken Halk TV muhabiri Ferit Demir, Narin'in akrabaları tarafından tehdit edildiğini aktardı. Demir, "Bugün mezarlıkta biri yanıma yaklaştı ve 'Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor, sen niye bunları söylüyorsun' dedi" diye konuştu.

Narin'in akrabaları tarafından tehdit edilmiş! Halk TV muhabiri Ferit Demir: "Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor"

Türkiye, Narin Güran'ın vahşice öldürülmesini konuşuyor. Dere kenarında çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yeni gelişmelerin yaşandığı soruşturmada çok sayıda gözaltıların olduğu aktarıldı.

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TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Halk TV muhabiri Ferit Demir, Narin'in akrabaları tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Her yayında yer değiştirdiğini ifade eden Demir, "Bugün mezarlıkta biri yanıma yaklaştı ve 'Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor, sen niye bunları söylüyorsun' dedi" diye konuştu.

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Demir'in açıklamasından satır başları:

"Bir milletvekilinin 'Bildiğimiz çok şey var anlatamıyoruz' demesi çok doğru bir mantık değil. Biz bildiklerimizi güvenlik birimlerine anlattık. Gazeteci olarak şüphelerimizi, olabilecek durumu ve muhtarın ikinci günden itibaren asıl şüpheli budur diye ben ve gazeteci arkadaşlarımız söyledik.

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"BİZİM SENİ ÖLDÜRMEMİZ LAZIM"

Gerçekleri anlattığımız için bunu bugüne kadar anlatmadık. Narin bulunduğu için söylüyorum ben. Defalarca her yayında yer değiştiriyorum. Gerçekleri söylüyorsun diyerek tehdit ediyorlar. Bugün mezarlıkta biri yanıma yaklaştı ve 'Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor, sen niye bunları söylüyorsun' dedi.

Biz geri adım attık mı atmadık, neden atalım. Ortada Narin var, gencecik bir çocuk var. Narin'e ne olduğunu bulmaya çalıştık, geri adım atmadık. Adli Tıp önünde biri saldırmaya çalıştı, yayına yansıtmadık."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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