Narin’in amcası muhtar Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı: Yok öyle bir şey ben öldürmedim

Herkes 8 yaşında bir cinayete kurban giden Narin'in katilini merak ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Olayda tek tutuklu olarak amca Salim Güran bulunuyor. Narin’in amcası muhtar Salim Güran’ın ifadesi de ortaya çıktı. Amca, Narin ile ilgili sorulara verdiği cevaplar dikkat çekti. İşte Salim Güran'a yöneltilen sorular ve yanıtları...

Narin’in amcası muhtar Salim Güran’ın ifadesinden;