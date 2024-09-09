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Narin’in amcası muhtar Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı: Yok öyle bir şey ben öldürmedim

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.09.2024 21:50
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Türkiye günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturmasını konuşuyor. 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada tek tutuklu Narin'in amcası Salim Güran. Tutuklu olan amcanın ifadesi ortaya çıktı. İşte amcaya sorulan sorular ve Narin ile ilgili verdiği yanıtlar...

Narin’in amcası muhtar Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı: Yok öyle bir şey ben öldürmedim

Herkes 8 yaşında bir cinayete kurban giden Narin'in katilini merak ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Olayda tek tutuklu olarak amca Salim Güran bulunuyor. Narin’in amcası muhtar Salim Güran’ın ifadesi de ortaya çıktı. Amca, Narin ile ilgili sorulara verdiği cevaplar dikkat çekti. İşte Salim Güran'a yöneltilen sorular ve yanıtları...

Narin’in amcası muhtar Salim Güran’ın ifadesinden;

  • Narin’in babası olma olasılığınız var mı ?

  • Yoktur yok öyle bir şey

  • Narin’in yaralanmasına veya ölmesine sebep olacak bir şekilde hareketiniz oldu mu ?

  • Narin’le bir ilgim yok

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Anahtar Kelimeler:
amca Narin
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