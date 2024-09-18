Narin'in amcası Salim Güran ile AK Partili Galip Ensarioğlu'nun fotoğrafı ortaya çıktı! "Aile bizim dostumuz" demişti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken, katil henüz ortaya çıkartılamadı. Söz konusu cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, tutuklu sayısı 12’ye ulaştı.

Narin cinayetinin baş şüphelisi olarak tutuklanan amca Salim Güran'ın ise WhatsApp yazışmalarını sildiği de ortaya çıkmıştı.

AMCA GÜRAN İLE ENSARİOĞLU AYNI KAREDE

Cumhuriyet Gazetesinde yer alan habere göre, daha önce Güran Ailesi ile ilgili olarak "Aile bizim dostlarımız" ifadesini kullanan AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun, Salim Güran ile aynı karede olduğu bir fotoğrafın ortaya çıktığı iddia edildi.

ENSARİOĞLU: "AİLE BİZİM DOSTUMUZ"

Ensarioğlu "Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu şekilde cevap vermişti:

"Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz.

Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Soruşturma aşamasında ifadeler vardı bunların hepsi konuşuldu, ifadeler mahkeme tutanaklarına geçti ve bunlar ifşa oldu. Onun ötesinde bildiğim bir şey yok."

2023 YILINDA PAYLAŞILMIŞ

Ensarioğlu'nun 2023 yılında yapmış olduğu sosyal medya paylaşımıyla, fotoğraf karesinde yer alan kişinin Salim Güran olduğu doğrulanmış oldu.