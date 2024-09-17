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  4. Narin'in akrabasından bir garip video paylaşımı: Rol yapıp kısa film çekmişler! "Vicdanımız hiç rahat değil"

Narin'in akrabasından bir garip video paylaşımı: Rol yapıp kısa film çekmişler! "Vicdanımız hiç rahat değil"

17.09.2024 12:40
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17.09.2024 12:40
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Narin'in akrabalarından Kurtuluş Güran'ın paylaştığı video akıllarda soru işaretleri yarattı. Devlet Su İşlerinde (DSİ) çalıştığı öğrenilen Güran'ın, Narin'in 8 yaşındaki cansız bedeni daha aranırken yarı kurgu içerikli bir kısa film çektiği ortaya çıktı. Kurtuluş Güran, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılan isimlerdendi.

8 yaşındaki Narin Güran öldürüldükten sonra aile üyeleri, akrabaları ve diğer köy halkının yapıp ettikleri şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi de Kurtuluş Güran'ın Narin'i arama çalışmaları sürerken iki kişiyle çekip paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

"ARAMA ÇALIŞMALARINDA ŞÜPHELİ DURUMA RASTLAMADIM"

Narin kaybolduktan sonra toplanan aile meclisindeki isimlerden biri olan, ayrıca Narin'i arama çalışmalarına da katılan amca Kurtuluş Güran savcılıktaki sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kurtuluş Güran, ifadesinde "arama çalışmalarında şüpheli bir duruma rastlamadığını" belirtmişti.

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ROL YAPIP VİDEO ÇEKMİŞLER

Narin'i arama çalışmaları sürerken çekilen videoda ise Güran ile iki kişinin daha rol yaparak Narin'in sağ salim bulunmasını diledikleri diyalog geçiyor. Videoda üç kişi arasında geçen konuşma şöyle:

a

"VİCDANIMIZ HİÇ RAHAT DEĞİL"

  • Bu küçük kız hala bulunmamış. Bak, herkes seferber olmuş.
  • Biz de elimizden geleni yaptık kardeşim. İnşallah sağ salim bulunur, ailesine teslim edilir.
  • (Narin'in fotoğrafını tutan kişiye dönerek) Kardeş, hiçbir haber yok mudur?
  • Ağabey daha hiçbir haber yoktur valla.
  • Dilerim Allah'tan en kısa zamanda bulunur inşallah. O bizim de kardeşimizdir. İnşallah herkes elinden geleni yapar.
  • Kardeş, vicdanım hiç rahat değil.
  • Pala, bizim de vicdanımız rahat değil kardeşim. Elimizden gelen bu. Belki bununla vesile oluruz kardeşimize. Belki bulunur Pala, ha?
  • Ben de inanıyorum kardeşim. Güzel kalpli insanlar sayesinde bulunacak kardeşim.
  • Tabii bulunacak.

b

DERENİN DEBİSİNİ DE O MU YÜKSELTTİ?

Amca Kurtuluş Güran hakkında çarpıcı bir iddia da ortaya atıldı.

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DSİ'de çalıştığı öğrenilen Kurtuluş Güran'ın Narin'in bulunduğu deredeki suyun debisini yükselttiği öne sürüldü. Söz konusu iddiayı şarkıcı Gülben Ergen de gündeme taşıdı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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