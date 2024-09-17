Narin'in akrabasından bir garip video paylaşımı: Rol yapıp kısa film çekmişler! "Vicdanımız hiç rahat değil"

8 yaşındaki Narin Güran öldürüldükten sonra aile üyeleri, akrabaları ve diğer köy halkının yapıp ettikleri şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi de Kurtuluş Güran'ın Narin'i arama çalışmaları sürerken iki kişiyle çekip paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
Narin kaybolduktan sonra toplanan aile meclisindeki isimlerden biri olan, ayrıca Narin'i arama çalışmalarına da katılan amca Kurtuluş Güran savcılıktaki sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kurtuluş Güran, ifadesinde "arama çalışmalarında şüpheli bir duruma rastlamadığını" belirtmişti.
Narin'i arama çalışmaları sürerken çekilen videoda ise Güran ile iki kişinin daha rol yaparak Narin'in sağ salim bulunmasını diledikleri diyalog geçiyor. Videoda üç kişi arasında geçen konuşma şöyle:
Amca Kurtuluş Güran hakkında çarpıcı bir iddia da ortaya atıldı.
DSİ'de çalıştığı öğrenilen Kurtuluş Güran'ın Narin'in bulunduğu deredeki suyun debisini yükselttiği öne sürüldü. Söz konusu iddiayı şarkıcı Gülben Ergen de gündeme taşıdı.