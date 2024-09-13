Narin'in amcasının telefonu çözüldü! Sildiği bilgiler geri getirildi: Konuşmalarını kendi kaydetmiş

21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in soruşturması bütün titizliğiyle devam ediyor. Gözler amca Salim Güran'ın telefon kayıtlarına çevrilmişti. Bugün o silinen bilgilere ulaşıldı. Ekiplerin incelemesi başlarken amcanın kendi kaydettiği ses kayıtları dikkat çekti. Son bilgilere göre o kayıtlara da ulaşıldı.

"ÖZEL PROGRAMLA KAYDETMİŞ"

A Haber canlı yayınında şu ifadelere yer verildi:

"Amcanın android tabanlı telefonun kayıtları kurtarıldı. Belgeler savcıya teslim edildi. Cinayet günü kimle konuştuysa, bunlar HTS verisi değil, kiminle ne konuştuysa yüklediği programla kaydetmiş."

5 KEZ GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın olay günü telefonla 5 kez görüştüğü kuzenine dün ulaşılmıştı. Amca Salim Güran'ın, en son 15.15’te okulun güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Narin’in ortadan kaybolduktan sonra Antalya'daki bir cep telefonunu aradığı, 16.43 ile 17.59 saatleri arasında 1 saat 16 dakika içinde 5 kez görüştüğü saptanmıştı.

352 SANİYELİK GÖRÜŞME

HTS kayıtlarının incelenmesinde toplam 352 saniye konuşma yapıldığı görülmüştü. Jandarma, Salim Güran'ın aradığı kişinin, Diyarbakır'da yaşayan amcasının oğlu Mehmet Şerif Güran olduğunu, 21 Ağustos günü Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’ndeki bir otelde ailesiyle tatil yaptığını belirledi.

"SESİ ÇOK RAHATTI"

Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan Mehmet Şerif Güran, "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için 'Tatil nasıl gidiyor?' diye de takıldı" ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN İFADESİ ALINACAK

Son olarak, tutuklu amca Salim Güran, savcılığa getirildi. Güran'ın yeniden ifadesi alınacak.

AMCANIN EŞİNE GÖZALTI

Öte yandan Narin Güran'ın tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.