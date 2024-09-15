Narin'in annesi Yüksel Güran'ın kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı! İfadesini böyle vermiş

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, kaybolmasından tam 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Cinayet soruşturmasına dönüşen dosya kapsamında savcılık, aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran'ın da olduğu 10 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Türkiye, Narin'i kim öldürdüğünü yakından takip ederken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ANNE GÜRAN'IN KELEPÇELİ FOTOĞRAFI

Yüksel Güran'ın adliyedeki ifadesi sırasında çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Ekol TV'nin ulaştığı fotoğraflarda, Yüksel Güran'ın ellerinin kelepçeli olduğu görüldü.

Yüksel Güran'ın ifadesinde, komşuları ve aynı zamanda Narin'in cansız bedenini dere kenarına bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kızına olaydan 12 gün önce bir kez 20 TL, bir diğer kez ise 40 TL verdiğini belirttiği bilgisi alındı.