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  4. Narin'in annesi Yüksel Güran'ın kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı! İfadesini böyle vermiş

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı! İfadesini böyle vermiş

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.09.2024 13:44
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8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken, şüpheliler arasında olan ve cezaevinde tutuklu bulunan anne Yüksel Güran'ın yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta ifade veren anne Güran'ın ellerinin kelepçeli olduğu görüldü.

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı! İfadesini böyle vermiş

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, kaybolmasından tam 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Cinayet soruşturmasına dönüşen dosya kapsamında savcılık, aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran'ın da olduğu 10 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Türkiye, Narin'i kim öldürdüğünü yakından takip ederken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ANNE GÜRAN'IN KELEPÇELİ FOTOĞRAFI

Yüksel Güran'ın adliyedeki ifadesi sırasında çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Ekol TV'nin ulaştığı fotoğraflarda, Yüksel Güran'ın ellerinin kelepçeli olduğu görüldü.

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Yüksel Güran'ın ifadesinde, komşuları ve aynı zamanda Narin'in cansız bedenini dere kenarına bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kızına olaydan 12 gün önce bir kez 20 TL, bir diğer kez ise 40 TL verdiğini belirttiği bilgisi alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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