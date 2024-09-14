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  4. Narin'in babası Arif Güran kameranın çalıştığını farketmedi ve açıkladı: 'Gelip öcünü benden alsalardı...'

Narin'in babası Arif Güran kameranın çalıştığını farketmedi ve açıkladı: 'Gelip öcünü benden alsalardı...'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.09.2024 18:44
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Türkiye Narin cinayetinin faillerinin cezalandırılmasını istiyor. Soruşturmada her geçen gün yeni bir gelişme olurken ve gözler amca Salim Güran'a çevrilmişken kameralara dikkat çeken bir görüntü takıldı. Narin'in babası masada yapılan bir sohbette kamerayı fark etmeden birçok şeyi tek tek anlattı. İşte cinayetin seyrini değiştirecek türden konuşma...

Narin'in babası Arif Güran kameranın çalıştığını farketmedi ve açıkladı: 'Gelip öcünü benden alsalardı...'

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp sevk edildiği savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan baba Arif Güran'ın çekilen bir görüntüsü dikkat çekti.

DHA'nın servis ettiği 49 saniyelik görüntüde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Halk TV'nin haberine göre; Görüntülere göre masada 3 kişi oturuyor. Kameraların çektiğini fark etmeden konuşuyorlar.

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"GELİP ÖCÜNÜ BENDEN ALSAYDILAR"

Videoda Narin'in babası dikkat çeken bir ifade kullandı. Baba videonun başında şu ifadeleri kullanıyor:

"Akraba olmuşuz, dayı yeğen olmuşuz. DAyı yeğen olduğu zaman, biri dayımdır, biri öz yeğenimdir. 20 nüfuslu bir yer. 90-100 nüfusluk yer değil. 20 nüfusluk yer. Onların da hepsi akraba. O algıyı... kendi aralarında toplantı yapıyorlar şey yapıyorlar ki

Onların hepsi akraba bile olsa ben vazgeçmem. Bunu herkes de biliyor. Kimin parmağı kimin şeyi varsa... Devlet.... çıkarttıktan sonra...

  • Abi çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri şu anda okul. Böyle bir şey yok. 8 yaşındaki bir çocuktan...

İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar."

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma Narin Güran
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