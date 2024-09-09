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Narin'in bulunduğu torbada bunlar varmış: "Çantası, terlikleri..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.09.2024 10:52
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Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti üzerindeki sis perdesi aralanabilmiş değil. Küçük Narin'i öldürenler hala bulunamadı. Ortaya atılan birçok iddia var ve soruşturma hala devam ediyor. Narin'in cansız bedeni dün Eğertutmaz deresi kenarında bir torba içerisinde bulundu. Narin'in cenazesi ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi ve bugün defnedilecek. Ayrıca Narin'in dün bulunduğu torbada neler olduğu da ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos tarihinde Kur'an-ı Kerim kursundan eve dönerken kaybolan ve 19 günlük arama çalışmalarının ardından köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz deresi kenarında torbanın içinde ölü olarak bulunan Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi. Adli Tıp Kurumundan alınan Narin Güran'ın cansız bedeni yıkanmak üzere Yeniköy mezarlığına götürüldü. Narin'in daha sonra köy mezarlığında defnedileceği belirtildi.

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8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi. Bazı akrabaların da orada olduğu tespit edildi. Narin Güran'ın cenazesi köyüne götürülmek üzere yola çıktı.

KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Narin'in cansız bedeni ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi. Adli Tıp Kurumundan alınan Narin Güran’ın cansız bedeni yıkanmak üzere Yeniköy mezarlığına götürüldü. Narin’in daha sonra köy mezarlığında defnedileceği belirtildi.

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NARİN'İN BULUNDUĞU TORBADA NELER VARDI?

Türkiye'yi ağlatan olayda Narin Güran cinayetini işleyen failler ise hala aranıyor. Narin bir torba içerisinde bir dereye atılmış ve üzeri taş ve çakılla kapatılmış halde bulunmuştu. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın bulunduğu torbada neler olduğuna dair açıklamada bulundu.

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Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetine ilişkin,

"Yürüyen bir soruşturma var. Bu soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için zaman zaman böyle gizli kararlar alınıyor. Bugün sabah hepinizin bildiği gibi ülkeyi sarsan haber geldi. Yaklaşık 8 saat süren bir otopsi işlemi var. Narin bir torbada bulunduğu yerde gömülü bir şekilde bulunmuştu. Torbanın içerisinde Narin'in çantası, terlikleri de vardı. Bütün bunlar artık birer delil. Narin'in şu anda ne şekilde öldürüldüğü konusunda net bir şey söylememiz mümkün değil."

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran
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