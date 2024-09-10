Narin'in cansız bedenini dereye gömmüştü! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir haber alınamıyordu. Narin'in cansız bedeni dere yatağında çuval içerisinde bulunmuştu.

KAN DONDURAN SÖZLER

Amca Salim Güran'ın tutuklu olduğu olayda anne ve baba dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri kan dondurmuştu.

İtirafçı verdiği ifadede tutuklu sanık amcanın kendisine çuvalla cesedi getirdiğini ve kendisine 200 bin TL para teklif ettiğini söylemişti.

NARİN İLE İLGİLİ SORULARI YALANLADI

Amca Salim Güran ise ifadesinde Narin ile ilgili sorulan soruları yalanlamıştı.

TUTUKLANDI

Narin Güran'ın (8) cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.