Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

Türkiye, günlerce 8 yaşındaki Narin Güran için ağlamıştı. Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra cesedi 8 Eylül günü bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili dava 7 Kasım Perşembe günü 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

SOĞUKKANLI ŞEKİLDE ANLATMIŞTI

Narin cinayetiyle ilgili sır perdesi henüz tam olarak aralanamazken, itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıkmıştı. 8 yaşındaki Güran'ın cansız bedenini nasıl sakladığını anlatan Bahtiyar'ın o anlardaki soğukkanlılığı ise herkesin kanını dondurmuştu.

CESEDİNİN BULUNDUĞU GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Küçük kızın cesedinin çuval içindeki dere yatağında bulunduğu görüntülere ulaşıldı.

"ÇUVALIN BAŞ KISMINI KESİN"

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerinin çuvalı bulduktan sonra bir süre suyun içinde bekledikleri görülüyor. Ardından da cesedin bulunduğu çuvalı kıyıdaki sazlıkların arasına çektikleri daha sonra JAK timinin başındaki komutanın askerlere, “Çuvalın baş kısmını kesin. Önce bakalım insan mı, değil mi onu bir netleştirelim” diye talimat verildiği duyuldu.

KIRMIZI TERLİĞİ İLE BİRLİKTE CANSIZ BEDENİ GÖRÜLÜYOR

Çuval’ın ağzı bıçakla kesildikten sonra Narin’in yüzü ve saçları ortaya çıkınca “Tamam çocuk, kimse videoya bir şey almasın” deniliyor. Çuval tamamen yırtılınca küçük kızın ilk etapta kırmızı terliği ile birlikte cansız bedeni görülüyor.

Çuval açıldıktan sonra dere kenarında üzerine delil numaralandırılması yapıldıktan sonra görevliler cesedin bulunmasını şu şekilde kayda alıyor; “08.09.2024 Narin Güran’la ilgili bulunma videosudur” denildikten sonra bu kez beyaz önlüklü Jandarma Olay Yeri inceleme ekiplerinin akıntının olduğu dere yatağında delil toplama çalışmalarını yürütmek için çuvalın üzerinde ve cesedin bulunduğu bölgedeki incelemeleri başlıyor.

"KIRMIZI TERLİKLİ GÖRÜLEN BİR CESET"

Konuyla ilgili olarak bir başka videoda ise, cesedin bulunmasını kayda alan jandarma görevlisi, “21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan Narin Güran olayıyla ilgili 8 Eylül 2024 tarihinde Eğertutmaz deresinde cesede ulaşılması olayıyla ilgili şu anda dere kenarındayız. Cesedin bulunduğu alandayız. Derenin hemen kenarındaki otluk boş bir alanda çuvala sarılı vaziyette; çuvalın bir kısmı yırtılmış görünüş itibariyle uzun saçlı, kırmızı terlikli görülen bir ceset. Sol ayağı kopmuş vaziyette kemik parçası yanında. Ayrıca iki numaralı bulgumuz olan ve arama ekiplerinin ilk seferinde burada bulduklarını beyan ettikleri ve üzerine taş kapanmış alanda buraya çıkarttıkları öğrenildi. Burada da kemik parçaları görülüyor. İncelememiz bu şekilde devam ediyor” diye görüntüleri saniye saniye kayda aldığı görülüyor.

AİLESEYİLE GÖRÜNTÜLÜ TELEFON KONUŞMASI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklanan ağabeyi Enes’in cezaevinde ailesiyle ve yakın akrabalarıyla sık sık görüntülü telefon görüşmesi yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.

GÜLÜP EĞLENMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde Enes, daha çok ağabeyi Baran ile görüşürken, babası; halası ve amcalarıyla da görüştüğü ve görüntülerde sık sık gülüp eğlenmeleri ise dikkat çekti.

"BİR OLTA ALIN, BALIK TUTUN KENDİNİZE"

Babasıyla görüşen Enes'in “Avukat bana diyor ki, senin burada ne işin var?” dediği duyulurken, babası Arif Güran ise alaylı bir şekilde, “Bir olta alın, balık tutun kendinize” diyerek kahkaha atıyor. Enes’de “Balık yok baba, havalandırma var” diyerek gülüşmelere eşlik ediyor.