Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu ilk duyurmuştu! Bakan Yerlikaya neden başsağlığı dilemediğini açıkladı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünkü Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanların gündeminde Narin Güran'ın öldürülmesi ve ardında yaşananlar vardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Şu anda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu işi yürüyor. Soruşturmasını yürütüyoruz. Hep beraber ne olacağını göreceğiz" dedi.

NEDEN NARİN'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİ?

Bakan Yerlikaya, gazetecilerin "Başımız sağ olsun dediniz, aileye baş sağlığı dilemediniz" sorusuna yanıt olarak şöyle konuştu:

"Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı? İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz."

Bakan Göktaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bizzat konunun takipçisi olduğunu belirtip “Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur. Onları güvenli yarınlara taşıma, sevgi ve şefkatle büyümeleri için ne gerekiyorsa yapma sorumluluğu toplum olarak hepimizin temel insanlık görevidir. Bu anlamda göz bebeğimiz masum yavrularımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğün, her zaman karşısındayız.” diye konuştu.

Bakan Göktaş açıklamasına şunları ekledi:

“Amacımız tekrar bu tür acıların yaşanmaması. Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun yanı sıra olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarını da sürdürüyoruz.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır