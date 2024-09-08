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  4. Narin’in cenazesinde olay! Herkes susturuluyor mu? ‘Yalan konuşun tamam mı’ dedi…Yumruk yedi

Narin’in cenazesinde olay! Herkes susturuluyor mu? ‘Yalan konuşun tamam mı’ dedi…Yumruk yedi

08.09.2024 18:11
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
08.09.2024 18:11
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18 gündür kayıp olan Narin Güran, bugün sabah 08.45 sularında evinden 1 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresinde üzeri taş ve ağaç dallarıyla kapalı bir şekilde bulunmuştu. Bulunmasının ardından otopsisi yapılmak üzere hastaneye götürülen Narin için akrabaları Adli Tıp önünde toplandı. Cenazede bir kadının öfkeyle ‘Yalan konuşun tamam mı’ demesi sosyal medyada gündeme oturdu.

Türkiye bugün kayıp Narin’in acı haberiyle sarsıldı. Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan Narin Güran, defalarca özel aletlerle aranan evinden 1 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresinde üzeri taş ve ağaç dallarıyla kapalı bir şekilde bulundu.

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Narin’in olayının başından beri her adımında gizem taşıyan köyde, Narin’in cesedinin bulunmasının ardından, aralarında ailenin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

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‘‘YALAN KONUŞUN TAMAM MI’’

Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre,
bugün cesedin bulunmasının ardından adli tıp önünde Narin'in akrabalar toplandı. Akrabaların bulunduğu ortaya çıkan bir video, birçok soruyu beraberinde getirdi. Adli Tıp önünde ağıtlar yakılıp, gözyaşları sel olurken, bir kadının öfkeyle bağırıp ‘Yalan konuşun tamam mı’ demesi dikkatlerden kaçmadı. Adı bilinmeyen kadının aynı cümleyi iki kez tekrar etmesi üzerine, yanındaki adamın kadına yumruk attığı görüldü.

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HERKES SUSTURULUYOR MU?

Videoda kadının öfkeyle o cümleyi kurması, ardından kadına yumruk atılması, ‘Yapılan 18 günlük çalışma boyunca köylüler Narin hakkında yalan mı söylüyor?’ sorusunu getirdi.

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Emrullah Erdinç paylaşımında, 'Cenaze bekleme salonunun önünde bulunan Narin Güran'ın bir yakını kalabalığa dönüp "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye sesleniyor.
Önce yanındaki kadın kolundan tutarak susturmaya çalışıyor.
Bir kez daha "Yalan konuşun" dedikten sonra bir adam kadına yumruk atıyor ve birlikte içeri giriyorlar.

Konuşmak isteyen herkes böyle mi susturuldu 19 gündür?'' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır cenaze Narin
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