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Narin’in cesedinin bulunduğu derede korkunç tesadüf! 9 yaşındaki Muhammed de ölü olarak bulunmuş

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.09.2024 22:32
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Narin Güran’ın cansız bedeni, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra evlerinin yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. O derede korkunç bir tesadüf daha ortaya çıktı. Aynı derede 17 yıl önce 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek isimli çocuğun da cansız bedeni bulunmuş.

Narin’in cesedinin bulunduğu derede korkunç tesadüf! 9 yaşındaki Muhammed de ölü olarak bulunmuş

Diyarbakır’da vahşi bir şekilde öldürülen Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra evlerine yaklaşık 1.5 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunmuştu.

8 yaşındaki Narin’in köyünde yaşayan Nevzat Bahtiyar, cansız bedeni çuval içinde dere kenarına amca Salim Güran’ın emriyle attığını itiraf etmişti. NOW Ana Haber, Narin’in bulunduğu derede 2007 yılında Diyarbakır merkezde kaybolan 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek’in de cansız bedeninin bulunduğunu ortaya çıkardı.

KORKUNÇ TESADÜF!

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Ufak çocuğun babası Abdülhakim Çelikbilek, NOW Haber’e konuştu ve evleri ile derenin bulunduğu yerin arasının 25 kilometre olduğunu, bu kadar mesafeyi 9 yaşındaki bir çocuğun gidemeyeceğini söyledi.

Acılı baba, oğlunun boğulduğunu söylediklerini ancak Narin’in olayından sonra sürekli şüphe içinde olduğunu ifade etti.

AYNI DERE AYNI ACI BÜYÜK ŞÜPHE

NOW'un haberine göre; 9 yaşındaki çocuğun şehir merkezinden buraya gelmesi mümkün değil. Diyarbakır'ın merkezinde evinin önündeydi. 8 yaşındaki Narin gibi 19. günün sonunda bulundu cansız bedeni. Tavşantepe köyünde derenin kenarında Narin'in de Muhammed'in de cansız bedeni bulundu.

17 yıl önce Muhammed Çelik'in cenazesi bulundu. Ağaçlara takılmış halde bir çoban tarafından bulundu. Babasının acısı dinmedi, şüpheleri Narin'in cansız bedeninin bulunmasıyla tekrarlandı. Muhammed'in babasının ne DNA testi talebine ne de sayısız dilekçelerine yanıt verildi.

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1 ay içerisinde dosya kapandı. Sadece suda boğulma olarak söylendi. Muhammed'in babası, o çocuğun orada boğulmasının mümkün olmadığını söylüyor. Acılı baba aynı soruları yeniden soruyor. Şuanda şüphe altında olduğunu söylüyor.

NARİN'İN ABLASI DA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ!

Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın da “merdivenden düşerek” hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Savcılık Tülin Güran’ın ölümünü de soruşturmaya dahil etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran Narin
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