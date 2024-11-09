Narin'in cesedinin bulunduğu gün susturulup yumruk yemişti! Herkesin merak ettiği o kadın mahkemede konuştu

Türkiye'nin gözü kulağı Narin Güran cinayeti davasında yaşanan gelişmelerde. Dava Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde perşembe günü başladı, bugün üçünce güne girildi. Bugünkü duruşmada tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar yine hazır bulundu. Ayrıca ek 9 tanık daha dinlendi.

TÜRKİYE ONU BU GÖRÜNTÜLERLE TANIDI

Bugün dinlenen tanıklardan biri de Oya Yorulmaz'dı. Türkiye onu Narin'in cansız bedeninin bulunduğu gün yaşanan olayla tanımıştı.

SUSTURULUP YUMRUK YEMİŞTİ

Narin'in cesedinin bulunmasının ardından akrabaları Adli Tıp Kurumu önünde toplanmıştı. Burada ağıtlar yakılıp gözyaşları sel olurken bir kadının öfkeyle "Yalan konuşun tamam mı" diye bağırdığı duyulmuştu. Kadının aynı cümleyi iki kez tekrar etmesi üzerine yanındaki adamın kadına yumruk attığı görülmüştü.

AKILLARDA SORU İŞARETİ OLUŞTURDU

Kadının öfkeyle böyle bir cümle kurması, ardından kadına yumruk atılması, "Yapılan 18 günlük çalışma boyunca köylüler Narin hakkında yalan mı söylüyor?" sorusunu da akıllara getirmişti.

O KADIN MAHKEMEDE KONUŞTU

O kadının Oya Yorulmaz olduğu ortaya çıktı. Yorulmaz, bugünkü duruşmada "tanık" sıfatıyla dinlendi. Gazeteci Ardıl Batmaz'ın sosyal medyadan aktardığına göre Oya Yorulmaz mahkemede olayla ilgili şunları söyledi:

"Benim olayla ilgim yok. Narin'in üç günü bitti, ATK'ya gittik. Benim dayımgiller oluyorlar. Annemin şeker hastası var, kardeşim bana 'sus' dedi. Kardeşim o sırada ağzımı kapatırken yumruğu bana geldi. Ben orada basına 'Gidin yalan haber yapın' dedim. Bunu basına söyledim."

"BASINA SÖYLEMİŞTİM"

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Biz sanıklara söylediniz diye anladık" dedi.

Yorulmaz ise "Hayır, basına söyledim" yanıtını verdi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır