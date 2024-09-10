HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Narin'in gözaltında olmayan tek amcası konuştu! Nevzat Bahtiyar ile ilgili konuşmasını açıkladı: 'Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?'

Narin'in gözaltında olmayan tek amcası konuştu! Nevzat Bahtiyar ile ilgili konuşmasını açıkladı: 'Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.09.2024 20:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu. Küçük kızın hunharca öldürülmesi sonrasında soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar mahkemece tutuklandı. Öte yandan gözaltında olmayan Narin'in tek amcası, Bahtiyar ile arasında geçen konuşmayı açıkladı. Amca, Bahtiyar ile ilgili olarak "Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?" dedi.

Narin'in gözaltında olmayan tek amcası konuştu! Nevzat Bahtiyar ile ilgili konuşmasını açıkladı: 'Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?'

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması sonrasında soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmada tutuklu bulunan amca Salim Güran'dan sonra itirafçı olan Nevzat Bahtiyar da tutuklandı.

Soruşturmada Bahtiyar, Güran'dan Narin'in cansız bedenini gömme karşılığında para teklifi aldığını itiraf etmişti. Gözaltına alınana anne, baba ve aile fertlerinin ifade işlemleri devam ederken gözaltında olmayan tek amca konuştu.

"BÖYLE VİCDANSIZ BİR İNSANDA TİTREME OLMAZ MI?"

Now Haber'in haberine göre amca, Bahtiyar ile arasında yaşanan konuşmayı açıklayarak "Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?" dedi.

İşte o açıklamalar:

"KİM OLURSA OLSUN BU CEZAYI ÇEKECEK"

"Ben dışarıda kalan tek amcayım. 8 amca içeride oğlum ve yeğenlerim de var. Onlar için daha karakol kapısına gitmedim. Devletimiz ortaya çıkardığı zaman kim olursa olsun, gözümün nuru olsun bu cezayı çekecek. Onu toprak bile kabul etmeyecek.

Yapan susmuş işte kaç gün sonra ortaya çıktı. Ben köylüyü konuşturamam veya susturamam benim böyle bir gücüm yok, yetkim yok.

"SALİM BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ" DEMİŞ

Nevzat aramalara bizimle birlikte katıldı. Camide otururken geldi yanımıza oturdu, 'Jandarma beni sorguya almış, Salim şüpheleniyor musun diye sormuşlar, ben şüphelenmiyorum, Salim böyle bir şey yapamaz. Salim böyle bir insan değil.' demiş.

AMCA İSYAN ETTİ

Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı? Bir hareket bozukluğu olmaz mı, bu kadar sakin mi durulur?"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Alaattin Çakıcı'ya yakın iş insanına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Alaattin Çakıcı'ya yakın iş insanına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Sadio Mane adım adım Beşiktaş'a geliyor

Sadio Mane adım adım Beşiktaş'a geliyor

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

Narin'in cansız bedenini dereye gömmüştü! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Narin'in cansız bedenini dereye gömmüştü! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Yeniden zamlandı! Tanesi bile 4 lira oldu

Yeniden zamlandı! Tanesi bile 4 lira oldu

Narin bulunmasının ardından köyde yaşananları aktardı: 'Yok ya, bulunmamıştır''

Narin bulunmasının ardından köyde yaşananları aktardı: 'Yok ya, bulunmamıştır''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.