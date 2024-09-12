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  4. Narin'in gözaltında olmayan tek amcası Erhan Güran konuştu! "Katil kardeşim Salim Güran da olsa..."

Narin'in gözaltında olmayan tek amcası Erhan Güran konuştu! "Katil kardeşim Salim Güran da olsa..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.09.2024 11:12
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olan soruşturma devam ediyor. Minik Narin'i kimin öldürdüğü henüz gizemini koruyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmayan tek aile üyesi olan amca Erhan Güran açıklamalarda bulundu. Güran, aile olarak amaçlarının birbirlerini savunmak olmadığını belirterek, "Katil kardeşim Salim Güran da olsa cezasını çeksin" dedi.

Narin'in gözaltında olmayan tek amcası Erhan Güran konuştu! "Katil kardeşim Salim Güran da olsa..."

8 yaşındaki Narin Güran 19 gün arandıktan sonra Diyarbakır'da köyünün yakınındaki derede cansız bedeni bulunmuştu. Küçük Narin'i kimin öldürdüğü ise hala muamma... Birçok farklı iddianın bulunduğu olayla ilgili Narin'in amcası Salim Güran'ın en önemli katil zanlısı olduğu düşünülüyor. Salim Güran'ın kardeşi Erhan Güran CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Aile olarak birbirlerini korumadıklarını belirten Erhan Güran, kim olursa olsun katilin cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

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Narin'in amcası Erhan Güran'ın açıklamaları şöyle;

"Benim bu konuda bilgim yok ama programları dinlediğim zaman sanki nevzat bu köyde oturmuyormuş gibi. Zaten bize gidip geliyorlardı biz şüphelenmedik onlardan. Yani Narin'i çağırsa giderdi evlerine, gidiyordu da.

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"BİZİM AMACIMIZ BİRBİRİMİZİ SAVUNMAK DEĞİL"

Bizim aile olarak amacımız birbirimizi savunmak değil. Bizim amacımız kim olursa olsun bu insanın cezalandırılıp cezasını çektikten sonra az bir nebze de olsa yüreğimizin soğuması. Mezarında rahat uyusun.

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Narin annesinden izin almıştı. 'Anne ben Kuran kursundan çıktıktan sonra amcamın çocuklarının yanına gideceğim eve gelmeyeceğim bana izin ver' diye çok ısrar etmişti. Anne ona izin veriyor. İzin verdiği için eve giderken 'acaba birdaha beni bırakmaz mı?' bu ihtimalle geri köyün içine gitmiş olabilir.

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NEVZAT BAHTİYAR NASIL BİRİYDİ?

Hiçbir sıkıntımız yoktu. Olaydan sonra camide geldi yanıma oturdu. Ben söylediğim zaman tüylerim diken diken oluyor. Bana Salim'i savunuyordu. Kendince kafasında planını kurmuş. Dedi ki 'Bende ifadeye gittim. Özellikle Salim'in üzerinde durmuşlar. Salim mesajlarını silmiş böyle bir şey yapmış olabilir. Ben de dedim Salim böyle bir şey yapmış olamaz böyle bir insan değil' diyerek Salim'i savundu.

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SALİM GÜRAN İLE NEVZAT BAHTİYAR ARASINDA BİR HUSUMET VAR MIYDI?

Husumet yok kahvede her gün oyun oynuyorlar. Salim Güran'dan korkacağına cesedi devlete teslim etseydi."

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran
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