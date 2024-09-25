Narin'in köyü karanlığa gömüldü, ışığı yanan bir tek yer var! Muhabir o bakanlığı işaret etti, 'ne yazık ki' diyerek anlattı

21 Ağustos'ta kayboldu denildi, 19 gün sonra cansız bedeni evinin yakınındaki derede bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran kaybolduğu günden bu yana Türkiye'nin gözyaşı oldu. Cansız bedeni bulunduktan sonra aile üyeleri gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ancak kapsamı genişletilen soruşturmada henüz katilin kim ve ya kimler olduğu belirlenemedi.

Nevzat Bahtiyar'ın itirafları soruşturmaya yön vermeye devam etse de aile üyelerinin anlaşmalı suskunluğu bozulmadı. Soruşturmada ise son günler yeni hiçbir gelişme yaşanmadı.

NOW Haber muhabiri Sevgi Şahin de Narin'in köyündeki son gelişmeleri aktardı. Köyün karanlığına dikkat çeken Şahin ışıkları yanan tek yerin tadilatta olan köy okulu olduğunu söyledi. Muhabirin sitem dolu sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Narin'in köyündeki gelişmeleri aktaran Muhabir Sevgi Şahin'in o sözleri;

35 günde artık iki gizli tanıktan bahsediliyor ama onlar da aile üyelerinden oluştuğu söylenen iki kişi. Henüz elde onlarla ilgili sağlam bir veri yok. Bir bilgileri ifadeleri henüz gelmedi. Soruşturma derinleşti derinleşti diyorduk ama artık bir kör kuyuya dönüştü. Bir çıkmaza girdi.

"HER ŞEY KARANLIK"

Öyle ki 35 günde burada narinle ilgili cinayette aydınlık bir şey yok. Köy gibi.. Geceyi boyayan bu siyah gibi her şey bu köyde karanlıklar ardında. Bir tek elimizde veri var o da Nevzat Bahtiyar'ın ahırında bulunan iki izmarit. Ondan başka elimizde soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yok. Köy karanlık bir tek okulun ışığı yanıyor.

OKUL TADİLATTA, ÖĞRENCİLER DIŞARIDA

Belli ki Milli Eğitim Bakanlığı Narin cinayetine kadar burada bir tasarrufa gitmişti okul o kadar bakımsızdı ki duvarları çatıları dökülüyordu. Şimdi görüyorsunuz kapısına kum dökülmüş sıraların bir kısmı dışarı çıkarılmış. Öğrenciler gün boyu okul bahçesinde ders yaptılar. Şimdi hummalı bir çalışma var ne yazık ki.

"BİR ANDA EĞİTİME VERİLEN ÖNEMİ GÖRÜYORSUNUZ"

Narin cinayetinden sonra bu korkunç cinayetten sonra köy okulundaki çocuklar valiliğin, il milli eğitim müdürlüğünün dikkatini çekti. Ne yazık ki diyoruz... Şöyle terazinin bir tarafına bir çocuk cinayetini alalım diğer tarafına da okuldaki bu hummalı çalışmayı alalım. Bir anda eğitime verilen önemi görüyorsunuz işte. Köy okulundan aktaracaklarımız bu kadar. Okulun tadilatı her şeyi anlatıyor.